“당원 알권리”... 이성윤, 신천지 조사 결과 전면 공개 촉구

이성윤 더불어민주당 최고위원은 ‘신천지 신도 집단 당원 가입 의혹’에 대한 당 TF(태스크포스) 자체 조사 결과를 의원들에게 비공개 개별 열람 방식으로 공개한 데 대해 “몇몇 소수에만 조사결과를, 그것도 비공개 열람으로 할 일이 아니다”라고 주장했다.

이 최고위원은 9일 경북 구미시 호텔 금오산에서 열린 현장 최고위원회의에서 “당원의 알권리를 위해 매우 중요한 내용인 만큼 2015년부터 2021년까지라는 신천지 데이터 출처, 정확성, 근거, 신천지 가입일자까지 조사 결과를 있는 그대로 공개해야 된다”며 이같이 말했다.

이성윤 더불어민주당 최고위원이 지난 11월 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

신천지 의혹을 둘러싼 당내 갈등은 김민석 대표가 지난 8월 전당대회 기간 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀 연합’에서 비롯됐다. 김 대표는 당 대표 취임 후 박 의원을 단장으로 하는 당원 정비 TF(태스크포스)를 구성했고, 관련 내용을 조사하게 했다. 지도부는 조사 결과를 전면 공개하지는 않았지만 6~13일 현역 의원과 지역위원장을 대상으로 개별 열람을 허용하고 있다.

이에 대해 이 최고위원은 “저도 열람을 신청했지만 시간이 30분으로 제한돼 며칠 더 기다려야만 하는 상황”이라며 “신천지 의혹에 대해 공개 사과하고도 이런 절차가 당원들의 요구에 맞는 절차인가”라고 했다.

그러면서 “일부 의원들은 (열람 이후) 특정 지역 상황이 심각하다며 또다시 신천지 의혹을 확대했다. 신천지 개입으로 수사를 받은 국민의힘은 우리 당도 신천지 입당이 확인됐다며 당원 명부를 압수수색을 하라고 열을 올리고 있는 지경”이라고 했다.

이 최고위원은 언론 보도를 인용해 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인이 약 3300명으로, 전체 투표 참여 인원의 0.4% 수준이라고 말했다. 그는 “그 인원이 모두 투표를 했는지, 누구를 찍었는지도 모른다”라며 “그런데 고작 0.4%를 가지고 석 달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓은 것이냐”라고 했다.

김 대표를 향해서는 “당 대표 스스로 신천지를 우리 당에 끌어들이고 석 달 동안 마치 상당한 증거가 있는 것처럼 말하더니 사과라는 몇 마디 말로 퉁치고 이제 넘어가 달라고 하면 앞으로 우리 당은 어떻게 되겠냐”며 “누군가 거짓 의혹을 뒤집어씌워 경선을 치르고 당선된 뒤에는 적당한 말로 때우면 그만이란 말인가”라고 비판했다.

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