이용철, 유동규 ‘200만원 도박’ 주장에 “악의적 비방”

이용철 법무부 장관 후보자가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 제기한 도박 의혹 관련 “거액의 판돈이 걸리는 도박을 해 본 일이 없다”며 반박했다. 이 후보자가 이재명 대통령의 지시라면 물불을 가리지 않고 수행할 사람이라는 유 전 본부장의 주장에 대해서도 “구체적인 사례를 제시해 보라”며 맞받았다.

이 후보자는 9일 경기 과천 정부청사로 출근하며 취재진과 만나 “유동규씨가 저에 대해 악의적인 비방을 했다”며 이같이 밝혔다.

이용철 법무부 장관 후보자가 9일 오전 경기 과천시 정부과천청사 방위사업청으로 출근하고 있다. 뉴스1

유 전 본부장은 6일 한 유튜브 방송에 출연해 이 후보자와 과거 경기 용인시의 한 음식점에서 판돈 약 200만원을 걸고 포커를 쳤다고 주장했다. 또 이 후보자가 이 대통령이 지시하면 물불을 가리지 않고 수행할 사람이라는 취지로 말했다.

이를 두고 이 후보자는 “십수 년 전의 일을 어제 일처럼 구체적으로 어떤 식당에서 정확히 몇백만 원을 걸고 도박을 했다고 하는 사실을 구체적으로 기억하는 것이 상식적인지 묻지 않을 수 없다”며 “저는 가족이나 친구들과의 일시적인 오락을 넘어서는 거액의 판돈이 걸리는 도박을 해본 일이 없다”고 주장했다.

이어 이 대통령의 지시를 무조건 수행할 것이라는 주장에 대해서도 “물불 가리지 않고 수행한 구체적인 사례 한 가지라도 예시를 해봤으면 좋겠다”고 반박했다.

성남도시개발공사의 전신인 성남시설관리공단 임원 추천위원이던 유동규씨에게 높은 점수를 줘서 합격했다는 의혹에 대해 “유동규 본부장을 선임하는 시기가 2010년이었고, 당시 성남시설관리공단의 역할은 대장동 사업과 아무런 관계가 없었다”며 일축했다.

대장동 개발사업의 ‘숨은 설계자’라는 야당의 의혹 제기도 부인했다. 그는 “그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없다”고 했다.

이 대통령 관련 사건의 공소취소 논란에 대해서는 “법과 원칙에 따라 처리해야 한다”는 입장을 밝혔다.

이 후보자는 “대통령께서 국회에 특검은 진상규명에만 집중할 수 있도록 기존 사건에 대한 이송권을 빼고 오로지 진상규명에만 집중할 것을 건의했고, 이에 따라 국회도 그에 맞게 특검법을 제정했다”고 했다. 이어 “이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 것이 맞다고 생각하고 나머지 일은 법과 원칙에 따라 하는 것이 바람직하다고 생각한다”고 말했다.

앞서 김승원 전 법무부 장관 후보자가 “공소취소를 지휘할 생각이 없다”고 밝힌 것과 대비되는 발언이다. 정성호 전 법무부 장관도 재직 시절 “장관으로서 특정 사건을 지휘할 의도도, 생각도 없다”며 이른바 ‘공소취소 거래설’을 제안했다는 의혹에 선을 그었다.

그는 이 대통령과의 오랜 친분을 둘러싼 논란을 두고는 “대통령과의 친분이 장관의 결격사유가 될 거라고 생각하지 않는다”고 반박했다.

이어 “전문성이나 식견, 자질과 전혀 관계없는 친분만으로 임명한다면 문제가 되겠지만, 그렇지 않다면 대통령과의 친분 관계는 이전의 많은 장관님들의 경우에도 자주 반복됐던 일”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지