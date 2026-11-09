CJ그룹, 육상 꿈나무 21명에 ‘국가대표의 꿈’ 심었다

육상 국가대표를 꿈꾸는 청소년들이 한국 육상의 간판 선수들과 만나 훈련 현장을 직접 경험했다. 경기장에서 함께 달리고 바통을 주고받는 실전 훈련부터 선수촌 식사, 스포츠의학·영양 전문가의 강연까지 평소 접하기 어려운 프로그램을 통해 미래의 국가대표를 향한 도전 의지를 다졌다.

CJ그룹은 지난 8일 충북 진천선수촌에서 육상 유망주 21명을 대상으로 멘토링 프로그램 ‘Locker Room with TEAM CJ: Dream on Track’을 개최했다고 9일 밝혔다.

CJ그룹은 지난 8일 충북 진천선수촌에서 육상 유망주 21명을 대상으로 멘토링 프로그램 ‘Locker Room with TEAM CJ: Dream on Track’을 개최했다고 9일 밝혔다. CJ그룹 제공

CJ그룹은 지난 8일 충북 진천선수촌에서 육상 유망주 21명을 대상으로 멘토링 프로그램 ‘Locker Room with TEAM CJ: Dream on Track’을 개최했다고 9일 밝혔다. CJ그룹 제공

올해로 4회째를 맞은 이번 행사는 스포츠 유망주들이 세계 무대에 도전할 수 있도록 지원하는 CJ의 사회공헌 프로그램이다. 2023년 골프를 시작으로 2024년 수영, 2025년 스피드스케이팅에 이어 올해는 육상으로 종목을 확대했다. 대한육상연맹과 협력해 국가대표 선수들의 훈련 거점인 진천선수촌에서 행사를 진행했다는 점에서도 의미가 있다.

이번 프로그램에는 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400m 계주 동메달을 합작한 나마디 조엘 진(TEAM CJ·예천군청), 이재성(광주광역시청), 서민준(서천군청)과 2025 세계대학경기대회 남자 400m 계주 금메달리스트 김정윤(한국체대)이 멘토로 나섰다. 참가자는 대한육상연맹에 등록된 꿈나무 선수 가운데 선발된 21명이다.

멘토 선수들은 유망주들이 직접 준비한 질문에 답하며 국제대회 출전 경험과 선수 생활에 관한 조언을 건넸다. 참가자들은 자신의 최종 목표와 꿈을 적은 ‘나만의 트랙 선언식’ 카드를 작성하며 국가대표를 향한 각오를 다졌다.

전문가 강연에서는 경기력 향상과 선수 생활에 필요한 전문 지식이 소개됐다. 한국 신기록 수립을 이끈 하경수 육상 국가대표 남자팀 감독은 ‘육상이 인기종목이 되는 날’을 주제로 육상의 매력과 발전 가능성을 설명했다. 스포츠의학 전문가인 홍정기 차의과학대 스포츠의학대학원 원장은 장기간 선수 생활을 이어가기 위한 신체 관리법을, 태릉선수촌에서 36년간 국가대표 영양사로 근무한 조성숙 전 부경대 겸임교수는 유소년 선수에게 필요한 영양 관리법을 소개했다.

참가자들은 선수촌 식당에서 국가대표 선수들의 식단을 경험한 뒤 오후에는 제1육상장에서 실전 훈련에 참여했다. 하 감독의 지도 아래 스피드 드릴과 스타트 자세, 바통 패스 등을 익혔으며, 멘토 선수들도 직접 시범을 보이고 개별 지도를 맡았다.

마지막 순서인 계주 실습에서는 유망주 5명과 멘토 선수 1명으로 구성된 4개 팀이 트랙을 달리며 바통 전달과 팀워크를 겨뤘다. 치열한 경쟁 끝에 김정윤이 이끈 팀이 우승을 차지했다.

참가자인 김솔(운중초 5학년) 학생은 “국가대표 선수들과 함께한 계주 실습이 가장 기억에 남는다”며 “이번 경험을 통해 국가대표 선수가 되고 싶다는 꿈이 더욱 커졌다”고 말했다.

나마디 조엘 진은 “어린 유망주들과 뜻깊은 시간을 보내 즐거웠다. 누군가의 롤모델이라는 이야기를 들으니 묘하면서도 더 큰 책임감을 느꼈다”며 “개인 최고 기록을 경신하고 세계선수권에도 도전해 어린 선수들에게 모범을 보이고 싶다”고 밝혔다.

CJ 스포츠마케팅 관계자는 “육상 유망주들이 국가대표 선수들의 훈련 거점인 진천선수촌에서 롤모델을 직접 만나 다양한 경험을 쌓을 수 있는 기회였다”며 “앞으로도 ‘꿈지기 철학’을 바탕으로 선수와 종목, 다음 세대의 성장을 함께 지원하겠다”고 말했다.

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