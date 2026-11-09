무왕이 세운 ‘제석사’ 재조명…백제 왕도 익산의 역사 살핀다

백제 무왕이 익산에 세운 왕실 사찰 ‘제석사’가 흩어져 있던 기록과 유물을 통해 다시 조명된다. 백제의 익산천도 기록을 담은 일본의 고문헌 원본도 국내에서 처음 공개돼 백제 왕도 익산의 역사적 위상을 살펴볼 기회가 될 전망이다.

익산시는 국립익산박물관과 공동으로 10일부터 내년 2월 9일까지 국립익산박물관 기획전시실에서 특별전 ‘명명백백(明明白白) 제석사, 백제 왕실 사찰을 밝히다’를 개최한다고 9일 밝혔다. 제석사는 백제 무왕이 왕궁 동쪽 1.3㎞ 지점에 세운 왕실 사찰로 칠층목탑이 있었다. 왕실과 국가의 평안을 기원하는 공간이자 백제 왕궁과 함께 당시 익산 왕도를 구성한 핵심 시설로 꼽힌다. 현재는 절터와 발굴 조사에서 나온 유물을 통해 그 흔적을 확인할 수 있다.

일본 교토 쇼렌인(청련원)이 소장한 중요문화재 ‘관세음응험기(觀世音應驗記)’. 백제 무왕의 익산천도와 제석사 건립과 정관 13년(639년) 화재 이후 사찰을 다시 세운 과정 등이 담긴 문헌이다. 익산시 제공

사이노페사지 출토 소조상. 익산시 제공

이번 전시는 제석사의 역사적 위상과 백제 왕실의 불교문화를 조명하기 위해 마련됐다. 백제왕궁박물관과 국립익산박물관, 국립부여문화유산연구소 등 여러 기관에 흩어져 있던 제석사지 출토 유물과 관련 기록 등 245건 325점을 한자리에 모아 사라진 사찰의 모습과 당시 건축·조각 기술을 살펴본다.

가장 주목되는 전시품은 일본 교토 쇼렌인(청련원)이 소장한 중요문화재 ‘관세음응험기(觀世音應驗記)’다. 백제 무왕의 익산천도와 제석사 건립, 정관 13년(639년) 화재 이후 사찰을 다시 세운 과정 등이 담긴 문헌이다. 국내 고대 사서에서 확인되지 않는 익산 천도 기록을 전하는 사료 원본이 국내에서 공개되는 것은 이번이 처음이다.

악귀상.

소조 천부상 머리.

국립익산박물관 특별전 ‘명명백백(明明白白) 제석사, 백제 왕실 사찰을 밝히다’가 열리는 기획전시실 전시 모습. 익산시 제공

전시는 3부로 구성된다. 1부 ‘다시 짓는 제석사’에서는 화재 이후 남은 벽체와 기와 등을 바탕으로 사라진 사찰의 모습을 재현한다. 2부 ‘진흙에 새긴 세계, 그 찬란한 조각들’에서는 제석사의 소조상과 제작 기법, 봉안 공간을 소개하고 공주·부여·경주·일본의 소조상과 비교해 백제 불교미술의 특징과 동아시아 교류 양상을 보여준다. 3부 ‘불멸의 기록’에서는 ‘관세음응험기’를 중심으로 백제의 지모밀지(익산) 천도와 제석사의 의미를 조명한다.

특별전 개막식은 이날 국립익산박물관에서 열렸다. 행사에는 김울림 국립익산박물관장, 문헌 소장처인 쇼렌인의 히가시후시미 지코 문주, 국립중앙박물관 관계자와 관련 분야 전문가, 최정호 익산시장과 김충영 익산시의회 의장 등 100여 명이 참석했다.

최정호 익산시장은 “국내 최초로 전시되는 관세음응험기는 백제 왕도 익산의 정체성을 담은 자료”라며 “익산 역사의 진정성과 위상을 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

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