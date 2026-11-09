땅값은 63억, 정화비용은 112억?…경기일자리재단 동두천 이전 좌초 위기 [이슈플러스]

6년째 표류 중인 경기도일자리재단의 동두천 이전 사업이 좌초 위기에 놓였다. 경기도는 이전 예정지인 캠프 님블 부지가 토양오염으로 활용하기 어렵다고 판단했지만 대안은 마련하지 못하면서 난항을 겪고 있다.

경기도∙경기도의회 청사 전경.

9일 경기도에 따르면 경기도일자리재단은 2027년 이전을 목표로 2022년 5월 동두천시로부터 반환미군기지 캠프 님블 부지 9805㎡를 62억8000만원에 매입했다. 그러나 토양오염 정밀조사에서 불소와 아연이 기준치를 초과하면서 이전 추진은 중단된 상태다.

도의회에 따르면 오염면적은 6415㎡로 전체 부지의 약 65%에 달했다. 불소 최고 검출농도는 951㎎/㎏으로 당시 기준인 400㎎/㎏을 넘었다. 정화비용만 땅값의 약 1.8배인 112억원이다. 도와 시, 재단은 정화비용 분담을 협의해왔지만 합의점을 찾지 못했다.

박노극 경기도 경제실장은 지난 6일 도의회 경제노동위원회 행정사무감사에 출석해 “당시 112억원으로 산정된 토지 정화비용은 현재 기준으로 훨씬 더 들 것으로 예상한다”며 “해당 부지의 사용은 어려울 것으로 보인다”고 말했다.

동두천시 캠프 님블 부지.

동두천시 관계자는 “현재 도와 재단이 정화비용 분담을 비롯해 대체 부지 마련 등의 논의를 이어가고 있지만 마땅한 대안은 찾지 못했다”고 말했다.

이같이 정체된 상황에 도의회에서는 총괄할 책임자를 지정하고 도지사가 직접 해결에 나서도록 보고해야한다는 요구가 나왔다.

송연섭 도의원(더불어민주당·비례)은 “국방부와 경기도, 동두천시, 일재리재단 등 관계기관이 많고 고발관련 쟁점까지 얽혀있기 때문에 협의를 이끌 책임 주체를 분명히 해야한다”며 총괄책임자 지정과 함께 대안 제출을 주문했다.

캠프 님블 부지의 오염토양 정화 지연은 경찰 고발로도 번졌다.

송연섭 경기도의원이 지난 6일 경기도 경제실 행정사무감사에서 경기도일자리재단 이전 추진에 대한 질의를 하고 있다.

경기북부평화시민행동은 지난 6일 경기북부경찰청은 동두천시장과 국방부·재단 관계자들을 업무상배임과 직무유기, 토양환경보전법 위반 혐의로 고발했다. 단체는 토양오염 정화 명령 기한인 9일까지 이행하지 않은 것에 대해서도 추가 고발을 예고했다.

이의환 지방자치행정감시단장은 “경기도일자리재단 이전과 별도로 시민의 생명과 안전을 지키기 위해선 토양을 정화할 필요가 있다”며 “2011년 정화가 완료됐다는 캠프 님블 부지에서 다시 오염이 확인된 원인과 국방부의 책임을 규명해야한다”고 목소리를 높였다.

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