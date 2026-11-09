“야구의 신은 안현민에게 왜 이리 가혹한가…” KT ‘신데렐라’ 안현민에게 2026년 가을은 악몽 그 자체...눈물 펑펑 쏟으며 첫 KS를 마쳤다

[대구=남정훈 기자] KT 간판타자 안현민에게 2026년 가을은 영원히 지워지지 않는 슬픔과 악몽으로 남을 것 같다. 생애 처음으로 한국시리즈(KS·7전4선승제) 무대에 섰지만, 특기인 타격은 침묵했고, 약점인 수비에서는 한 경기를 헌납하는 대형사고를 치고 말았다. 자신 때문에 졌다는 자책이었을까. 준우승 확정 후에는 펑펑 눈물을 쏟았다. 그렇게 안현민의 2026년 가을은 끝났다.

지난 4일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 2차전 12회말 1사 kt 안현민이 삼진 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

KT는 지난 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 KS 5차전에서 1-12로 완패를 당했다. 1차전에서 8-0으로 앞서다 7,8회에만 7점을 내주며 8-7로 신승을 거두긴 했지만, 어쨌든 기선을 제압했던 KT는 이후 4경기에서 거짓말처럼 내리 패했다.

전후기 리그 체제와 양대리그 체제를 제외한 역대 KS에서 정규리그 우승팀이 KS 우승트로피를 들어올린 건 이번 KS 전까지 85.71%(30/35)에 달했지만, KT는 ‘업셋’의 희생양이 됐다. 정규리그 1위팀이 KS에서 업셋을 당한 건 2018년 두산(KS 우승은 SK) 이후 8년 만이다.

지난 4일 경기 수원시 장안구 수원KT위즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 2차전 10회말 1사 1루 상황에서 KT 안현민이 내야안타를 친 뒤 환호하고 있다. 뉴스1

안현민의 지난해 KT 타선의 ‘신데렐라’였다. 2022 신인 드래프트에서 2차 4라운드 38순위로 KT 지명을 받은 안현민은 퓨처스리그에만 머물다 그해 9월 현역병으로 입대했다. 취사병으로 복무하며 웨이트 트레이닝으로 근육량을 키운 안현민은 2024년 2월에 제대했다. 2024시즌엔 주로 퓨처스리그에서 뛰었던 안현민은 지난 시즌 KT의 주전 외야수로 도약했다. 근육질 몸에서 나오는 엄청난 파워로 공을 쪼갤 듯한 스윙으로 KBO리그에서는 좀처럼 볼 수 없는 타구질로 담장을 넘기는 괴력에다 선구안도 좋아 삼진보다도 볼넷이 더 많았다. 112경기 타율 0.334 22홈런 80타점 OPS 1.018. 신인왕은 당연히 그의 차지였다.

올 시즌엔 허벅지 부상 여파로 94경기 출전에 그쳤지만, 타석에 섰다하면 생산력은 여전했다. 누적스탯은 14홈런 63타점으로 예년에 비해 떨어졌지만, OPS는 0.947로 훌륭했다.

KT가 정규리그 우승을 차지해 KS 직행 티켓을 받아들면서 안현민의 생애 첫 가을야구는 KS 무대가 마련됐다. 데뷔전은 더할 나위 없이 좋았다. 지난 3일 열린 KS 1차전에서 KT가 3-0으로 앞선 3회 투런포를 쏘아올리며 삼성 선발 최원태(2이닝 5실점)를 마운드에서 쫓아냈다.

그러나 2차전부터는 존재감이 사라졌다. 타석에서는 좀처럼 정타가 나오지 않았다. 타격이 특장점인 선수인데, 타석에서의 생산력이 떨어지니 약점인 수비가 더욱 부각될 수밖에 없었다. 게다가 KT 주전 우익수인 최원준이 KS 2차전에서 수비를 하다 왼쪽 엄지 부상을 당해 수비를 소화하기 어려운 상황이 오면서 이강철 감독은 안현민을 선발 우익수로 내야했다. 단기전에서 수비가 더없이 중요하다는 것을 알지만, 안현민의 공격력을 보면 쓰지 않을 수도 없기에 나온 선택이었다.

지난 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 1회말 2사 만루 상황 삼성 김도환의 3타점 적시 2루타 때 KT 우익수 안현민이 펜스 앞에서 공을 놓치고 있다. 뉴스1

지난 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 1회말 2사 만루 상황 삼성 김도환의 3타점 적시 2루타 때 KT 우익수 안현민이 펜스 앞에서 공을 놓치고 있다. 뉴스1

그러나 안현민의 수비는 결국 KT를 어렵게 만들고 말았다. 6일 KS 3차전에선 KT가 1-2로 뒤진 2회 2사 1,3루에서 구자욱의 큼지막한 타구를 점프해 잡으려 했지만, 공은 글러브에 맞고 우익선상 파울라인으로 흘렀다. 타구를 잃어버린 안현민은 한참이나 헤매야 했고, 결국 햄스트링 부상 여파로 정상적인 주루가 힘든 구자욱마저 3루까지 여유있게 내달릴 수 있는 3루타로 둔갑이 되어버렸다. 결국 KT는 3차전을 1-5로 패하며 삼성에 시리즈 전적 1승2패로 밀리게 됐다.

4차전은 더욱 심했다. KT가 1-3으로 뒤진 1회 2사 만루에서 김도환이 평범한 우익수 뜬공을 쳤다. 당연히 이닝이 끝날 줄 알았지만, 타구 판단을 제대로 하지 못한 안현민은 불안하게 뒷걸음질을 쳤다. 결국 낙구 지점을 제대로 파악하지 못한 안현민은 공을 떨어뜨렸고, 워낙 완만하게 떴던 공이기에 주자 3명은 여유있게 홈을 밟았다. 1-3으로 끝날 이닝이 1-6까지 벌어지면서 결국 KT는 4차전마저 5-10으로 패하며 벼랑 끝에 몰렸다.

결국 이강철 감독은 칼을 빼들었다. 5차전에선 안현민을 선발 라인업에서 제외했고, 5회까지 1-11로 벌어지면서 안현민을 대타로 넣을 타이밍조차 나오지 않았다. 결국 안현민은 5차전 내내 벤치만 지켜야 했고, KT의 업셋을 그저 바라만 볼 수밖에 없었다.

지난 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 6회초 KT 선발타자 안현민이 방망이를 휘두르고 있다. 뉴스1

경기 뒤 눈물을 펑펑 쏟은 안현민은 “제가 왜 우는지도 모르겠지만 아쉬움이 많이 남는다. 경기를 하면 잘할 때도, 못할 때도 있는데 안 좋은 모습이 중요할 때 나왔다”면서 ”팀이 이겨야하는 상황이고 내가 좋은 상태가 아니었기 때문에 KS 5차전 선발 라인업에서 빠진 것은 충분히 납득했다. 다만 마지막 순간 그라운드에 있지 못했다는 점은 아쉬움이 크다“고 말했다.

4차전에서 나온 치명적인 수비 실책 상황에 대해 안현민은 “햇빛 영향은 없었다. 바람이 있었다고는 하지만 충분히 잡을 수 있는 타구였다. 그냥 내가 놓친 것이다. 내가 잡았다면 흐름이 달라질 수도 있었다”고 자책했다.

2003년생으로 이제 20대 초반을 지나고 있는 안현민은 아직 어린 선수다. 이런 경험이 성장을 위한 밑거름이나 자양분이 될 수도 있다. 다만 지금의 ‘성장통’은 너무나 아플 수밖에 없다. 안현민은 “사실 앞으로 어떻게 될지 모르겠다. 경기가 끝나니 스스로에 대한 자괴감이 들기도 한다. 오늘의 아쉬움을 잘 떨쳐내야 하는데 잘 될지 걱정스럽다”고 했다.

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