카타르항공, 기내 음악 세계적 작곡가에 맡겨

카타르항공이 세계적 작곡가에게 기내 음악 제작을 맡겨 눈길을 끌고 있다.



카타르항공은 화려한 수상 경력의 세계적인 작곡가 한스 짐머와 협업해 새로운 기내 시그니처 음악을 제작했다고 9일 밝혔다.

작곡가 한스 짐머.

카타르와 문화에서 영감을 받은 새로운 기내 음악은 한스 짐머 특유의 상징적인 작곡 스타일을 기반으로 한 음악적 색채를 담아내 승객들에게 독보적인 청각적 경험을 선사할 예정이다. 이 음악은 카타르항공의 전반적인 브랜드 사운드와 핵심적인 음악적 요소들을 집약한 5곡 구성의 맞춤 제작 앨범, ‘버건디 심포니(Burgundy Symphony)’에도 수록됐다.

이번 협업은 한스 짐머의 호평받는 영화적 스토리텔링과 기억에 남는 경험을 선사하고자 하는 카타르항공의 의지가 결합된 결과물이다. 이를 통해 여행을 정의하는 감정과 순간, 그리고 추억을 담아낸 독창적인 사운드가 탄생했다.

이번 ‘버건디 심포니(Burgundy Symphony)’ 프로젝트 음악 공개는 지난 6일 도하에서 열린 한스 짐머의 기대작 콘서트에서 진행됐다. 콘서트 현장에서는 버건디 심포니의 창작 과정과 영감을 담은 특별 제작 영상을 통해 이번 협업의 비하인드 스토리가 최초로 공개됐다.

작곡가 한스 짐머(가운데)가 카타르항공 객실 승무원들과 기념 촬영을 하고 있다.

카타르항공 승객들은 6일부터 기내에서 이 새로운 곡을 감상할 수 있다.

버건디 심포니 앨범은 다섯 개의 오리지널 트랙에 여행의 리듬을 담았으며, 각 트랙은 여정의 서로 다른 단계를 그린다.

‘새벽(Dawn)’은 일상에서 벗어나 새로운 지평을 발견할 때 느끼는 기대감과 가능성을 담아 앨범의 문을 연다.

‘황혼(Dusk)’은 해가 저물고 별빛으로 빛나는 하늘 아래 여행객들이 구름 위를 날아갈 때 느끼는 비행의 평온함을 표현한다.

‘더 오차드(The Orchard)’는 분주한 일상 속에서 마주하는 평온과 사색의 순간에서 영감을 얻어 회복의 쉼표를 선사한다. 이 곡은 하마드 국제공항의 가장 차별화된 승객 경험 중 하나인 ‘디 오차드(THE ORCHARD)’가 선사하는 일상에서 벗어나는 해방감에서 영감을 받았다.

‘귀향(Homecoming)’은 집으로 돌아가는 일이 주는 잔잔한 선물과 여행이 우리의 삶을 작지만 오래도록 풍요롭게 하는 방식을 그린다. 이 곡은 착륙 후에도 모험은 계속된다는 의미를 담고 있다. 여행지와 하늘에서의 기억이 여정이 끝난 뒤에도 오랫동안 경이로운 순간들을 생생하게 간직하게 한다는 메시지를 전한다.

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