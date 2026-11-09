이지혜, 아버지 외도로 사춘기 시절 큰 상처…“결국 고1 때 자퇴”

유튜브 채널 ‘새롭게 하소서’ 화면 캡처

그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 어린 시절 겪었던 가정사를 털어놓으며 힘들었던 사춘기 시절을 떠올렸다.

9일 유튜브 채널 ‘새롭게 하소서’에는 ‘관종이어도 내 모습 그대로 사랑받죠’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에 출연한 이지혜는 부모님의 성격과 가정환경부터 학창 시절 겪었던 아픔까지 솔직하게 이야기했다.

이날 이지혜는 어머니에 대해 “열심히 사셨고 자녀를 사랑하는 모성애가 강한 분이었다”고 회상했다. 반면 아버지에 대해서는 “굉장히 미남이셨고 잘하는 것도 많으셨다. 부잣집 막내아들이었다”고 설명했다.

이어 부모님이 서울 장안동에서 보쌈집을 운영했던 당시를 떠올렸다. 이지혜는 “음식점이 잘되기도 했고 엄마가 이렇게까지 열심히 사셔도 되나 싶을 정도였다”며 “보쌈집 옆 2층에 당구장이 있었는데 아버지는 수시로 가셨다”고 말했다.

그러면서 아버지가 어머니를 돕기는 했지만 가정에 온전히 집중하지 못했던 부분도 있었다고 털어놨다. 그는 “아버지는 하고 싶은 게 많으셨던 것 같다. 일찍 결혼하셔서 외로우셨는지 엄마를 많이 도와주셨지만 겉도시는 부분이 있었다”며 “바람도 피우셨다”고 고백했다.

이어 “그런 엄마를 바라보며 생긴 상처가 사춘기 때 심하게 왔다”며 당시의 아픔을 전했다. 결국 학교를 자퇴하게 됐다는 이지혜는 어머니의 권유로 새로운 환경에서 생활하기 위해 호주 유학을 떠났다고 밝혔다.

그는 “엄마가 힘들면 유학을 가서 새로운 곳에서 시작해 보는 게 어떻겠냐고 하셨다”며 “고등학교 1학년 때 호주로 가게 됐다”고 설명했다.

하지만 낯선 곳에서의 생활이 생각처럼 순탄하지만은 않았다. 이지혜는 “간다고 좋아지지 않았고 오히려 더 심해졌다”며 당시 홈스테이 생활을 언급했다.

이어 “현지 홈스테이 주인집 딸이 굉장히 날라리였다. 담배를 피우자고 꼬셨고, 미성년자였는데 술을 마시기도 했다”고 털어놨다.

한편 이지혜는 이후 방학을 맞아 한국에 들어왔다가 친구의 제안으로 오디션에 참여했고, 이를 계기로 연습생 생활을 시작했다. 이후 프로듀서 이상민을 만나 혼성그룹 샵의 멤버로 데뷔하며 가수 활동을 시작했다.

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