코스피, '5천피' 공방 후 1%대 상승세…코스닥도 상승전환

지난주 연일 급락한 코스피가 9일 장중 5천선을 중심으로 등락을 거듭한 뒤 상승세로 방향을 튼 모습이다.

이날 오전 10시 58분 현재 코스피는 전날보다 61.35포인트(1.21%) 오른 5,121.04다. 최근 급락에 따른 저가 매수세가 유입된 것으로 보인다.

9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다.

지수는 전장 대비 25.49포인트(0.50%) 내린 5,034.20으로 출발해 장중 상승전환과 하락전환 등으로 방향성을 탐색했다.

장중 4,990.66(-1.36%)까지 밀리며 또다시 '5천피'(코스피 5,000)를 잠시 내줬지만, 이후 1.82% 오른 5,151.84까지 반등하기도 했다.

유가증권시장에서 기관은 5천225억원 순매수하며 지수에 상방 압력을 가하고 있다. 기관은 이날까지 4거래일 연속 '사자'를 나타내는 모습이다.

외국인 투자자는 7거래일 연속 '팔자' 행진을 이어가고 있다. 현재 유가증권시장에서 외국인은 5천313억원 매도 우위다. 개인은 1천313억원을 순매도하며 지난 4거래일과 매매 방향을 달리했다.

지난주 말 뉴욕증시에서는 기술주 급락에 따른 저가 매수세가 들어오면서 관련 종목이 대체로 반등했다. 이에 직전 장에서 5% 이상 하락한 나스닥 종합 지수는 1.09% 올랐다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 0.31% 상승했다. 다만 다우존스30 산업평균지수는 0.46% 내렸다.

특히 엔비디아(2.78%)와 AMD(11.04%), 마이크론(5.12%) 등 주요 반도체주가 반등했다. 전날 12.25% 폭락한 필라델피아 반도체 지수도 4.21% 급등했다.

국내 증시는 지난 5일 -5.28% 내린 데 이어 그다음 날 -6.02% 급락했으며, 현재는 1%대로 반등하고 있다.

미래에셋증권 김주연 연구원은 "코스피는 1%대 하락 후 반등을 시도하고 있다"며 "오전 중 외국인 매도세는 점증하고 있다"고 설명했다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주에도 민주당의 데이터센터 규제발 패닉의 여진이 잔존할 것"이라면서도 "주가상으로는 추가 급락보다는 반등의 확률이 높아졌다는 점에 주목해야한다"고 말했다.

반도체 '투톱'은 장중 상승폭을 키웠다. 삼성전자[005930]는 전장보다 3.23% 오른 19만4천800원이다. 0.79% 약세로 출발해 등락을 거듭했지만, 현재는 상승세다. 비슷하게 약세 출발한 SK하이닉스[000660]는 현재 4.86% 오른 118만7천원에 거래중이다.

다른 시가총액 순위 상위 종목 중에서는 SK스퀘어[402340](2.76%), 삼성바이오로직스[207940](2.70%), KB금융[105560](0.66%) 등이 강세다. LG에너지솔루션[373220](-2.37%), 삼성전기[009150](-0.69%), 현대차[005380](-0.89%)는 내리고 있다.

업종별로는 의료·정밀기기(3.61%), 전기·전자(2.37%), 종이·목재(2.25%)의 상승률이 높다. 전기·가스(-0.66%), 유통(-0.59%), 비금속(-0.30%) 업종은 하락 중이다.

같은 시각 코스닥 지수는 3.64포인트(0.56%) 오른 647.91이다. 이후 상승폭이 1%대로 확대됐다.

지수는 5.45포인트(0.85%) 내린 638.82로 개장해 장 초반 한때 1.80% 내린 632.70까지 내리기도 했다.

코스닥 시장에서도 외국인은 1천133억원을 순매도하고 있다. 기관과 개인은 각각 770억원, 316억원 매수 수위다.

코스닥 시장 내 시가총액 순위 1위인 알테오젠[196170]은 현재 15.06% 폭락 중이다. 에코프로비엠[247540](-3.61%), 에코프로[086520](-4.23%)도 약세이며, 주성엔지니어링[036930](9.79%)과 삼천당제약[000250](1.70%), 심텍[222800](9.09%)은 강세다.

<연합>

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