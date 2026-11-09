"생활비 없어서" 종업원 없는 식당 10곳 돌며 금품 훔친 50대

경인지역 식당 10곳을 돌아다니며 금품을 훔친 50대 남성이 공소청에 넘겨졌다.

인천 미추홀경찰서는 A(50대)씨를 절도, 야간건조물침입절도 혐의로 구속해 공소청에 송치했다고 9일 밝혔다.

A씨는 지난 8월 말부터 10월 중순까지 인천 미추홀구·남동구·제물포구, 경기 의왕시 등 식당 10곳에서 현금과 휴대전화, 가방 등 약 460만원 상당의 금품을 훔친 혐의를 받는다.

경찰은 절도 신고를 받고 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 A씨의 신원을 특정했고, 지난달 그를 긴급체포했다.

이후 절도 혐의 2건에 대해 구속영장을 신청했지만, 당시에는 "피해가 경미하다"며 공소청에서 영장을 청구하지 않았다.

경찰은 추가 수사를 통해 여죄 8건을 확인해 구속영장을 다시 신청했고, 법원으로부터 영장을 발부 받았다.

A씨는 점심, 저녁 시간에도 식당에 종업원이 없으면 들어가 금품을 훔쳤고, 야간에는 문이 잠기지 않은 식당에 침입한 것으로 조사됐다.

그는 경찰 조사를 피하기 위해 먼 거리를 도보로만 이동하기도 한 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "생활비를 마련하기 위해 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "A씨가 도보로만 이동하기도 해 수사망을 피해가려는 것처럼 보였다"며 "검거 당시 훔친 돈은 생활비로 모두 쓴 상태였다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지