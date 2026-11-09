“4개월 만에 8배 성장”…군산 장자도 3배체 굴 양식 순항

전북 군산시가 추진하는 3배체 굴 시범 양식이 안정적인 성장세를 보이는 것으로 나타났다. 기후변화로 기존 양식 품종의 생산 불확실성이 커지는 가운데 입식 4개월여 만에 크기가 약 8배로 자라는 등 양호한 생육 상태를 확인하면서 새로운 고소득 양식 품종으로 자리 잡을지 주목된다.

군산시는 지난 7월 초 옥도면 장자도 해역에 입식한 3배체 굴을 대상으로 최근 네 번째 현장 정보를 수집한 결과, 안정적인 생육 상태를 확인했다고 9일 밝혔다. 입식 당시 1㎝ 안팎이던 굴 종자는 현재 약 8㎝로 자랐고, 무게도 1g 안팎에서 약 50g으로 늘었다. 장자도 해역의 풍부한 영양염 등 양호한 어장 환경이 빠른 성장에 영향을 준 것으로 시는 분석했다.

전북 군산시 관계자가 옥도면 장자도 해역에서 시범 양식 중인 3배체 굴의 생육 상태를 살피고 있다. 군산시 제공

이번 시범 양식은 해수온 상승 등 기후변화에 대응할 양식 품종을 찾기 위한 연구개발 사업의 하나다. 시는 3배체 굴이 변화하는 해양 환경에서도 생존력과 적응력을 보이며 양식 가능성을 확인한 것으로 보고 있다.

3배체 굴은 일반 굴과 달리 번식 능력이 없어 산란에 필요한 에너지를 성장에 활용하는 특징이 있다. 일반 굴은 여름철 산란기에 육질이 떨어지고 조개류 독소와 세균 증식 우려로 섭취에 제약이 따르지만, 3배체 굴은 여름에도 육질을 유지할 수 있어 연중 생산과 유통 측면에서 장점이 있는 것으로 평가된다. 해외에서는 고급 식재료로 유통되며 일반 굴보다 높은 가격에 거래되는 사례도 있다.

군산시는 시범 양식을 마무리한 뒤 생존율과 성장도, 경제성 등을 종합적으로 분석하고 어업 현장에 보급을 확대할 계획이다. 군산시 관계자는 “체계적인 연구를 통해 기후변화에 대응할 양식 품종을 육성할 계획”이라며 “생존율과 성장도 분석, 경제성 검토 등을 거쳐 3배체 굴이 주요 양식 품종으로 자리 잡게 할 것”이라고 말했다.

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