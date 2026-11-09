유튜브 라이브로 ‘짝퉁 명품’ 판매…120억 챙긴 일당 검거

유튜브 라이브 방송을 홈쇼핑처럼 활용해 샤넬과 루이비통 등 해외 유명 브랜드의 위조상품을 대량 판매한 일당이 경찰에 적발됐다.

부산 중부경찰서는 상표법 위반 혐의로 위조상품 비밀창고 운영자 40대 A씨와 라이브커머스 셀러 등 총 29명을 붙잡아 불구속 송치했다고 9일 밝혔다.

비밀창고 내 위조상품 진열 모습. 부산 중부경찰서 제공

경찰에 따르면 A씨 등은 지난 6월부터 9월까지 인천 연수구의 위조상품 비밀창고에 샤넬과 루이비통 등 해외 유명 브랜드의 위조 가방과 지갑 등을 보관·전시하고, 라이브커머스 전문 판매자(셀러)들을 동원해 판매한 혐의를 받고 있다.

셀러들은 각자 운영하는 유튜브 채널에서 홈쇼핑 방식으로 상품을 소개하고 실시간 댓글로 주문을 받은 뒤 방송 종료 후 구매자에게 배송한 것으로 확인됐다.

A씨는 셀러들과 판매 수익을 일정 비율로 나눴고, 범행을 도운 40대 창고 직원 B씨는 급여를 받으면서 창고 계약과 셀러 섭외, 위조상품 유통 등을 담당한 것으로 조사됐다. 셀러 26명은 방송을 통해 상품을 판매한 뒤 A씨에게 현금으로 수수료를 지급한 것으로 파악됐다.

유튜브 라이브 방송 장면. 부산 중부경찰서 제공

이들은 경찰의 추적을 피하기 위해 4곳의 비밀창고를 이용하고, 비밀창고를 약 한 달 간격으로 옮기는 치밀함을 보였다. 경찰은 관련 방송 영상과 금융계좌 거래내역 등을 분석해 일당의 역할과 판매 경로를 확인하고, 정품 가격으로 120억원 상당에 이르는 위조상품 4736점을 압수했다.

경찰 관계자는 “위조상품 범죄가 대형 창고와 온라인 유통망을 활용하는 방식으로 점차 조직화·광역화되고 있다”며 “공급과 보관, 판매 등 유통 과정 전반을 추적해 위조상품 범죄 근절에 수사력을 집중하겠다”고 말했다.

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