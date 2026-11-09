한국마사회, 경마 넘어 공공 안전까지…전문성 인정받고 안전 문화 확산

한국마사회(KRA·회장 우희종)가 경마산업에서 축적한 전문 기술을 공공 분야에 활용하는 동시에 지역사회 안전문화 조성에도 나서고 있다. 경찰공무원 채용 체력시험의 도핑검사를 수행한 공로로 경찰청장 감사장을 받은 데 이어, 민·관·공이 함께하는 안전 캠페인을 통해 시민과 경마고객, 임직원 및 협력사 근로자의 안전 실천을 독려했다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 제81주년 경찰의 날을 맞아 경찰공무원 채용 체력시험 도핑검사 업무를 수행한 공로로 소속 도핑검사소 유준동 소장이 경찰청장 감사장을 수상했다고 9일 밝혔다. 한국마사회 제공

한국마사회는 제81주년 경찰의 날을 맞아 경찰공무원 채용 체력시험 도핑검사 업무를 수행한 공로로 소속 도핑검사소 유준동 소장이 경찰청장 감사장을 수상했다고 9일 밝혔다.

한국마사회 도핑검사소는 경마의 공정성을 유지하기 위해 축적한 정밀 분석 기술과 검사 역량을 경찰공무원 채용시험에도 적용하고 있다. 응시자의 금지약물 사용 여부를 확인해 약물로 신체 능력을 부당하게 높이는 행위를 방지하고, 채용시험의 객관성을 확보하는 역할을 맡고 있다.

이번 감사장은 경마 분야에서 구축한 검사 시스템과 전문 인력이 국가 공무원 채용 과정에서도 활용되고 있다는 점을 인정받았다는 데 의미가 있다.

한국마사회 도핑검사소 유준동 소장은 “이번 감사장은 한국마사회 도핑검사소가 오랜 기간 축적해 온 전문성과 검사 역량을 인정받은 뜻깊은 성과라고 생각한다”며 “앞으로도 체계적인 검사 시스템과 전문 인력을 바탕으로 경찰공무원 채용시험의 공정성을 높이고, 나아가 다양한 공공 분야에서 한국마사회의 전문성이 활용될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한국마사회 제공

한국마사회는 지역사회 안전의식 제고를 위한 참여형 행사도 확대했다. 지난 10월27일부터 11월1일까지 서울경마공원에서 ‘2026 세이프티 컬처 위크(Safety Culture Week)’를 개최했다. 이번 행사에는 고용노동부, 한국산업안전보건공단, 과천시보건소, 기아오토랜드광명, 9개 상생협력사 등 민·관·공 관계자 159명이 참여했다.

올해 행사는 기존 하루 일정으로 진행하던 안전 캠페인을 6일간으로 늘리고, 참여 대상에 따라 프로그램을 세분화한 것이 특징이다. 바로마켓과 서울경마공원 잔디광장에서는 지역주민과 경마고객을 대상으로 가상현실(VR)을 활용한 추락·끼임 사고 체험, 소화기·소화전 사용법 교육, 심폐소생술(CPR) 실습 등을 진행했다. 산업재해 예방 정책 홍보와 건강증진 프로그램도 함께 운영했다. 경마방송과 경마 정보지를 통해서는 전국 경마장 방문객에게 안전수칙을 전달했다.

사업장 안전관리 프로그램에는 임직원과 협력사 근로자들이 참여했다. ‘안전골든벨’을 통해 작업중지제도와 위험성평가 등 현장 안전수칙을 익혔으며, 안전한국훈련과 연계한 심폐소생술 실습도 이뤄졌다. 우희종 회장은 ‘CEO 안전 하이파이브’ 행사에 참여해 직원들을 격려하고 현장의 안전 관련 의견을 청취했다.

한국마사회 하재무 안전관리단장은 “안전은 지식에 머무르지 않고 일상 속 실천으로 이어져야 한다”며 “앞으로도 지역사회 및 협력사와 함께 안전문화를 확산하고, ‘세이프티 컬처 위크’를 대표적인 안전문화 행사로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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