가덕도신공항 부지조성 실시설계 착수…2027년 상반기 본공사 목표

가덕도신공항 부지조성공사가 실시설계에 착수하면서 2035년 개항을 위한 후속 절차에 속도가 붙을 전망이다. 중동전쟁에 따른 공사비 현실화 문제로 우선시공분 가격협상 등이 일시 중단됐지만, 정부와 시공사가 개항 일정에 차질이 없도록 실시설계부터 우선 진행하기로 했다.

국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 9일 가덕도신공항 부지조성공사 수의계약 예비 대상자인 대우건설 컨소시엄과 협의를 거쳐 실시설계에 착수한다고 밝혔다.

가덕도신공항 건설 조감도. 국토부 제공

앞서 대우건설 컨소시엄은 지난 9월 기본설계 적격 판정을 받았으나, 중동전쟁에 따른 물가상승과 공사비 현실화 문제로 우선시공분 가격협상 등 후속 절차가 일시 중단됐다. 이에 국토부와 공단, 대우건설은 본공사 착공과 개항 일정에 차질이 없어야 한다는 데 공감하고 실시설계를 우선 진행하기로 합의했다.

정부는 공사비 현실화를 위한 법 개정도 추진하고 있다. 중동전쟁에 따른 물가상승분을 공사비에 반영할 수 있도록 가덕도신공항법 개정안을 연내 국회에서 통과시키는 것이 목표다. 이와 함께 법 개정과 연계된 우선시공분 계약도 연내 체결할 수 있도록 대우건설과 협의를 이어갈 방침이다.

실시설계는 착수일부터 180일간 진행된다. 국토부와 공단은 실시설계가 완료되면 설계 적정성 검증 등 후속 절차를 거쳐 2027년 상반기 본공사 착공을 추진할 계획이다.

국토부 관계자는 “부지조성공사의 실시설계와 후속 절차를 차질 없이 추진하고, 안전하고 품질 높은 가덕도신공항 건설을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지