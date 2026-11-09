빅뱅, 태국 방콕 콘서트 폭우·강풍으로 중단…전액 환불

그룹 '빅뱅(BIGBANG)'의 태국 방콕 콘서트가 악천후로 인해 중단됐다.

9일 가요계와 주최 측에 따르면, 빅뱅(지드래곤·태양·대성)이 지난 7~8일 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 연 20주년 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스(XX : COSMOS)' 방콕 공연 중 8일 2회 차 공연이 기상 악화로 중단·취소됐다.

공연 도중 강풍을 동반한 폭우와 낙뢰가 이어지며 안전사고 우려가 커지자 주최 측과 멤버들은 관객 및 아티스트 안전을 위해 최종 취소를 결정했다. 주최 측은 예매 수수료와 결제 대행 수수료를 포함해 관람객 전원에게 결제 금액을 전액 환불하기로 했다.

빅뱅 멤버들은 현장에서 "안전상 너무 위험하다는 전달을 받았다"며 양해를 구했고, 지드래곤(G-DRAGON)은 소셜 미디어를 통해 "많이 기다렸을 텐데 너무 아쉽고 속상하다. 무엇보다 모두의 안전이 먼저니 우리 꼭 다시 만나자"고 전했다.

한편 지드래곤·태양·대성 3인 완전체 체제로 데뷔 20주년 투어를 순항 중인 빅뱅은 오는 13~15일과 17일 홍콩 공연 등 아시아 투어를 이어간다. 이번 투어는 내년 3월13일 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움(SoFi Stadium)에서 피날레를 장식한다.

<뉴시스>

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