금호건설 ‘시흥 거모 아테라’ 공공분양… 26일부터 일반청약

금호건설이 경기 시흥시 거모공공주택지구에 들어서는 ‘시흥 거모 아테라’의 견본주택을 열고 분양에 나섰다.

9일 금호건설에 따르면 시흥 거모 아테라는 거모공공주택지구 A6블록에 지하 2층∼지상 25층, 10개동, 총 720가구 규모로 조성된다. 전용면적은 55·59㎡로 구성되며, 전체 물량 가운데 480가구가 공공분양으로 공급된다. 나머지 240가구는 임대주택이다.

‘시흥 거모 아테라’ 조감도. 금호건설 제공

이 단지는 민간참여 방식의 신혼희망타운으로 분양가상한제가 적용된다. 신혼희망타운 전용 수익공유형 모기지를 이용하면 분양가의 최대 70%를 4억원 한도 내에서 최장 30년간 연 1.3% 고정금리로 대출받을 수 있다.

단지는 시흥시와 안산시 경계에 위치해 있다. 수도권 전철 4호선과 수인분당선이 지나는 신길온천역을 이용할 수 있으며, 영동고속도로 서안산 나들목(IC)와 평택시흥고속도로 남안산IC도 인근에 있다. 반월·시화국가산업단지와도 비교적 가까운 편이다.

단지 앞에는 초등학교가 계획돼 있으며 인근에 중학교 예정 부지도 있다. 주택형에 따라 방 3개와 욕실 2개, 알파룸 등이 적용된다. 전 가구에 계절창고를 제공하고, 어린이집과 다함께돌봄센터, 작은도서관 등 주민 편의시설도 조성할 예정이다.

청약은 사전청약 당첨자를 대상으로 16∼17일 진행된다. 일반청약은 26∼27일 한국토지주택공사(LH) 청약플러스에서 접수한다. 당첨자는 다음달 8일 발표하며, 계약은 소득·자산 심사 등을 거쳐 내년 3월 11∼14일 진행할 예정이다. 견본주택은 경기 안산시 고잔동 724-2 일대에 마련됐다. 이달 18일까지 운영된다. 입주는 2029년 하반기 예정이다.

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