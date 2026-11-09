대전 ‘스토킹 신고’ 전 연인 살해범 신상공개…43세 권종필

대전 ‘스토킹 신고’ 전 연인 살해범 43세 권종필. 대전경찰청 제공

스토킹 신고를 했던 전 연인을 찾아가 살해한 40대 남성의 신상정보가 공개됐다.

대전경찰청은 살인 등의 혐의로 구속 송치된 권종필(43)의 이름과 나이, 머그샷을 9일부터 다음 달 9일까지 한 달간 홈페이지에 공개한다고 밝혔다. 경찰은 지난 2일 신상정보공개 심의위원회를 열어 범행의 잔인성과 피해 중대성 등을 고려해 공개를 결정했으나, 권 씨의 이의 신청에 따라 유예기간 5일을 거친 뒤 이날 공개를 집행했다.

권 씨는 지난달 24일 낮 대전 중구에 있는 전 연인 A씨의 자택에서 A씨를 폭행하고 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는다. 범행 직후 휴대전화 유심칩을 제거하고 인천공항을 거쳐 강릉으로 도주했던 그는 이튿날 강릉의 한 숙박업소에서 긴급체포됐다. 권 씨는 경찰 조사에서 “사건 당일 A씨의 동의를 받고 집에 들어갔으며, A씨 가족에게 줄 선물을 전달하러 갔다가 다툼 끝에 범행했다”고 진술했다.

두 사람은 지난해 10월 A씨의 스토킹 신고와 같은 해 12월 다툼으로 두 차례 경찰 출동이 있었으나, 피해자의 처벌 불원 및 ‘사소한 말다툼 중 신고가 잘못 눌렸다’는 진술 등에 따라 현장에서 종결됐다. 경찰은 살인 외 추가 혐의를 적용해 지난 3일 권 씨를 검찰에 구속 송치했다.

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