"테이블당 80만원?"…부산불꽃축제 '명당값' 논란

지난 7일 열린 부산불꽃축제에서 한 식당이 테이블당 80만원의 메뉴를 내놓은 사실이 알려지면서 '과도한 자릿값' 이라는 논란이 일었다.

지난 8일 사회관계망서비스(SNS)에는 전날 열린 제21회 부산불꽃축제 당시 부산의 한 식당에서 촬영한 '불꽃 축제 가격'이라는 이름의 메뉴판 사진이 올라왔다.

사진 속 메뉴판에는 A코스와 B코스가 적혔으며 A코스는 테이블당 80만원으로 책정됐다.

모둠 삼합과 육새전, 낙지볶음·소면, 명란마요 감태말이, 와인 1병이 제공되는 코스다.

테이블 인원은 명시돼 있지 않았다.

B코스는 1인 기준 15만원으로 책정됐으며 2인 이상 예약 가능하다고 명시됐다.

해당 식당은 통창으로 광안대교가 한눈에 보이는 위치인 것으로 알려졌다.

이를 접한 누리꾼들은 "아무리 자릿값이라도 너무 비싸다", "80만원이면 불꽃보다 지갑이 먼저 터지겠다", "바가지가 심하다" 등의 부정적인 반응을 보였다.

반면 "이해는 된다, 팔리긴 팔릴 것 같다"는 의견도 나왔다.

한편 지난 7일 부산시 광안리해수욕장 일대에서 열린 제21회 부산불꽃축제에는 120만명의 방문객이 찾았다.

<뉴시스>

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