현대건설, 의정부 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’ 민간임대 909가구 공급

현대건설이 경기 의정부시 호원동 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’의 공공지원 민간임대 아파트 909가구를 공급한다.

9일 현대건설에 따르면 이 단지는 의정부시 신흥로 43 일대에 지하 3층∼지상 33층, 12개동, 총 1816가구 규모로 조성됐다. 이번에 공급하는 물량은 전용면적 49·59·84㎡의 공공지원 민간임대 909가구로, 특별공급 182가구와 일반공급 727가구로 나뉜다.

‘힐스테이트 회룡역파크뷰’ 단지 전경. 현대건설 제공

공공지원 민간임대주택은 최대 10년 간 거주할 수 있다. 2년 단위 계약 갱신 시 임대료 상승률은 5% 이내로 제한된다. 임대보증금에는 주택도시보증공사(HUG)의 보증이 적용된다. 임대주택은 주택 수에 포함되지 않아 거주 기간 무주택 자격을 유지할 수 있다. 단지는 준공을 마쳐 즉시 입주가 가능하다.

단지는 지하철 1호선과 의정부경전철이 지나는 회룡역에서 도보로 이동할 수 있는 거리에 있다. 회룡역에서 서울 도봉산역까지는 두 정거장이다. 인근 의정부역에는 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 추진되고 있다. 호원초와 호원중이 단지에 인접해 있으며, 단지 내에는 국공립 어린이집이 운영 중이다. 피트니스센터와 골프연습장, 사우나, 작은도서관, 다함께돌봄센터 등 주민 편의시설도 마련됐다. 층간소음 저감 기술과 반려동물 전용 공간 등 현대건설의 특화설계도 적용됐다.

청약은 10일 진행되며 당첨자는 13일 발표된다. 만 19세 이상 대한민국 국민이면 거주지역과 관계없이 신청할 수 있다. 다만 공급 유형별 자격요건은 별도로 확인해야 한다. 청약통장은 필요하지 않으며 신청금은 100만원이다.

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