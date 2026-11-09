26년전 실종 지적장애인, 경찰 추적끝 가족과 재회

경남 김해시에서 26년전 실종된 지적장애인이 경찰의 끈질긴 추적과 DNA 검사로 가족과 재회했다.

김해중부경찰서는 26년간 소재가 확인되지 않았던 지적장애인 A씨를 부산·경상권 보호시설 탐문과 DNA 대조를 통해 찾아냈다고 9일 밝혔다.

A씨의 모친 B씨(60대)는 20여년전 남편과 별거하던중 남편으로부터 A씨를 시설에 입소시켰다는 말을 들었으나 이후 소재를 확인하지 못한 채 지내왔다.

그러던중 지난 7월 관계기관의 복지 사각지대 실태조사 과정에서 A씨가 장기간 소재 불명 상태라는 사실을 확인하고 행정복지센터 공무원과 면담한 뒤 같은달 30일 오후 2시께 경찰에 실종신고를 했다.

경찰은 실종 당시 14세였던 A씨가 지적장애로 인해 보호시설 입소 과정에서 신원이 확인되지 않아 다른 인적사항으로 등록됐을 가능성에 주목했다.

이에 부산·경상권 아동·장애인 보호시설을 대상으로 A씨와 외모와 나이, 실종 시기 등이 비슷한 입소자가 있는지 집중적으로 탐문했다.

이 과정에서 김해지역의 한 보호시설에 A씨와 외모가 유사한 입소자가 있다는 제보를 받고 모친과 함께 시설을 방문했다. 이후 DNA 친자확인 검사를 진행해 지난달 26일 친자관계라는 결과를 확인하면서 26년만에 모자가 재회했다.

A씨는 현재 입소중인 중증장애인 전문 보호시설에서 계속 보호를 받으며 가족들과 정기적으로 면회할 예정이다. 이중 등록된 주민등록은 말소 절차를 진행할 계획이다.

경찰은 장기 실종사건에 대해 보호시설 탐문과 DNA 대조 등 적극적인 수사를 이어갈 방침이다.

<뉴시스>

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