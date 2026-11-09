JTBC 매각 공고 게시…내년 1월 우선협상대상자 선정

서울 마포구에 위치한 JTBC 사옥. 뉴스1

기업회생절차를 밟고 있는 JTBC가 매각 공고를 내고 본격적인 인수자 물색에 들어갔다.

9일 JTBC 매각주간사 EY한영회계법인은 매각 공고를 통해 “제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치를 통한 매각을 공개경쟁입찰로 진행한다”고 밝혔다.

공고 게시에 따라 잠재적 인수 후보자를 대상으로 한 인수의향서 접수가 시작된다. 접수 기간은 공고 게시일부터 4주간이며 이후 예비실사를 거쳐 내년 1월 중 우선협상대상자를 최종 선정할 계획이다.

이번 절차는 지난 3일 서울회생법원이 JTBC의 매각 공고안과 인수의향서 제출 안내서를 허가하면서 본격화됐다. 앞서 법원은 지난달 14일 JTBC가 신청한 EY한영회계법인 매각주간사 선정을 허가한 바 있다. 이에 따라 JTBC는 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)에 착수했다. 인가 전 M&A는 회생계획안 인가 전에 인수자를 정하고, 인수대금으로 회생채권을 변제하는 구조다.

매각 역시 기존 주식을 매각하는 대신, 인수자가 제3자 배정 유상증자로 발행되는 신주나 회사채를 사들여 신규 자본을 유치하는 방식에 초점을 뒀다.

JTBC 측은 “관련 법규와 회생법원 절차에 따라 투명하고 공정하게 매각을 진행할 것”이라며 “M&A를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 콘텐츠와 채널 경쟁력을 강화할 수 있는 계기를 만들겠다”고 말했다.

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