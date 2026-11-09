경찰청, 가상자산 압수 관리 체계 개편…업비트에 전면 위탁 [코인 브리핑]

경찰이 압수한 가상자산이 두나무가 운영하는 ‘업비트 커스터디’에 위탁보관 된다. 그동안 경찰이 압류한 가상자산이 분실되는 사고가 잇따르자 위탁보관 체계를 도입한 것이다.

경찰청은 9일 전 수사부서에서 압수한 가상자산을 전문 수탁업체 업비트 커스터디에 전면 위탁 보관·관리한다고 밝혔다. 이에 따라 전 수사부서에 시스템 매뉴얼이 하달됐고 관련 교육도 실시되고 있다.

서울 강남구 업비트 고객센터. 뉴시스

이에 따라 압수된 가상자산은 업비트 커스터디에 전송되고 해당 자산은 환부, 가환부, 송치 시까지 인터넷에 연결되지 않은 지갑인 ‘콜드월렛’에 보관된다. 콜드월렛은 다자간연산, 분산 키 생성 등 다중 관리체계가 적용되고 실물은 업체 내 별도 보관실에 관리될 예정이다. 해당 사건이 송치되면 공소청과 연결된 계정으로 가상자산이 옮겨진다.

가상자산은 종류별 네트워크에 따라 저장과 전송방식이 다르다. 업비트는 전송방식 안내와 전송 수수료 지원 등을 경찰에 제공하게 된다. 24시간 압수 관련 지원 업무를 수행하게 된다. 다만 모네로 등 일명 다크코인(익명 코인)은 위탁보관이 불가능해 하드웨어 형태의 지갑을 병행 사용하게 된다. 만일 압수 가상자산이 손실될 경우 100%를 업비트가 보상하게 된다.

그동안 가상자산은 각 수사부서가 하드웨어 지갑을 구매해 보관했는데 그 과정에서 일종의 접속 암호인 니모닉 코드를 확보하지 않아 유출사고가 잇따랐다. 담당 수사관도 개인이 전송 등을 전담해 담당 수사관과 관리 책임자에 대한 징계로 이어졌다.

광주 경찰은 2021년 도박사이트 압수수색 과정에서 비트코인 1798.3개 압수를 시작했지만 그 과정에서 압수 사실을 안 누군가가 니모닉 코드를 활용해 코인을 빼가 320.8개만 압수할 수 있었다. 이를 넘겨받은 광주지검도 피싱 사이트를 통해 코인을 분실했다가 돌려받았다. 강남경찰서도 2022년 지갑에 보관 중이던 비트코인 22개를 분실했다.

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