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1억 원만 더 보태면 중형으로… 노도강·금관구 59㎡·84㎡ 가격 격차 실종

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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15억 원 초과 대출 규제 충격… 자금 부담 덜한 소형 평수로 수요 집중
지난 2일 서울 성북구 개운산에서 바라본 서울 강북권 아파트 숲. 뉴시스
지난 2일 서울 성북구 개운산에서 바라본 서울 강북권 아파트 숲. 뉴시스

 

대출 규제 강화 여파로 서울 아파트 소형 면적에 대한 매수세가 집중되면서 국민평형(전용 84㎡)과 소형(전용 59㎡) 사이의 가격 격차가 1억 7000만 원 안팎까지 좁혀졌다. 자금 조달 한계에 부딪힌 실수요자들이 대출 문턱이 상대적으로 낮은 59㎡로 눈을 돌린 결과로 풀이된다.

 

9일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 9월 서울 아파트 전용 84㎡ 평균 거래가격은 13억 110만 원, 전용 59㎡는 11억 3216만 원으로 집계됐다. 두 면적 간 가격 차이는 1억 6894만 원에 그쳤다.

 

지난해 같은 기간 84㎡(13억 4402만 원)와 59㎡(11억 376만 원)의 가격 격차가 2억 4026만 원이었던 점과 비교하면 불과 1년 새 격차가 29.7% 줄어든 수치다. 서울 집값이 본격적인 반등세를 보이기 시작했던 지난해 2월(4억 1702만 원)과 비교하면 가격 차는 59.5% 급감했다.

 

◆ 외곽은 1억 원 안팎 차이… 강남 3구도 간극 30% 축소

 

권역별 격차 축소 흐름도 뚜렷하다. 고가 단지가 밀집한 강남 3구(서초·강남·송파)의 경우 지난해 9월 4억 2445만 원에 달하던 두 평형 간 격차가 올해 9월에는 2억 9636만 원으로 30.2% 감소했다.

 

중저가 단지가 많은 외곽 지역은 격차가 1억 원 안팎까지 좁혀졌다. 금관구(금천·관악·구로)는 기존 1억 3818만 원에서 30.9% 줄어든 9550만 원 수준을 기록했다. 노도강(노원·도봉·강북) 역시 1억 4055만 원에서 1억 302만 원으로 26.7% 축소됐다. 사실상 외곽 지역에서는 소형 아파트 가격에 약 1억 원을 더 보태면 중형 평형으로 갈아탈 수 있는 구조가 형성된 셈이다.

 

◆ 15억 초과 대출 축소가 부른 ‘소형 쏠림’ 현상

 

시장에서는 이번 격차 축소의 결정적인 배경으로 금융권의 대출 한도 규제를 지목한다. 정부는 지난해 10월 15일 ‘주택시장 안정화 대책’을 통해 시가 15억 원 이하 주택은 기존 6억 원의 주택담보대출 한도를 유지했으나, 15억 원 초과 25억 원 이하는 4억 원, 25억 원 초과는 2억 원으로 대출 가능액을 축소했다.

 

이에 따라 실수요자 입장에서는 15억 원 선을 넘어서는 중형 아파트 매입 시 자기자본 부담이 급격히 커지면서, 규제선 안쪽에서 대출을 온전히 활용할 수 있는 59㎡를 선택하는 경향이 짙어진 것으로 분석된다.

 

구자민 리얼투데이 연구원은 “인기가 높은 단지일수록 84㎡ 매수 시 추가 자금이 필요한 만큼 자금 동원력이 제한된 수요자들이 59㎡로 눈을 낮추면서 소형 가격 하방을 지지하고 있다”고 설명했다. 이어 “서울 아파트값 상승세가 전반적으로 둔화하고 있지만, 대출 규제 등 금융 여건이 변화할수록 자금 부담이 덜한 59㎡가 현실적인 대안으로 꼽히면서 소형 면적에 대한 선호 분위기는 당분간 이어질 것으로 보인다”고 내다봤다.


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