F1 메르세데스, 5년 만에 통산 9번째 팀 정상…안토넬리와 양대 타이틀 석권

빗속 레이스의 승자는 랜도 노리스(맥라렌)였지만, 시즌 전체의 주인공은 메르세데스였다. 메르세데스가 브라질 상파울루에서 2026시즌 포뮬러원(F1) 컨스트럭터 챔피언을 확정하며 5년 만에 팀 세계선수권 정상에 복귀했다. 앞서 키미 안토넬리가 드라이버 챔피언에 오른 데 이어 팀 타이틀까지 거머쥐면서 올해 F1에 걸린 두 개의 세계선수권을 모두 차지했다.

메르세데스는 9일 브라질 상파울루 인터라고스 서킷에서 열린 상파울루 그랑프리(GP)에서 조지 러셀이 4위, 안토넬리가 5위로 결승선을 통과해 우승에 필요한 승점을 확보했다. 시즌 누적 승점은 652점. 2위 페라리와의 격차를 140점으로 벌리며 남은 경기 결과에 관계없이 챔피언 자리를 굳혔다. 이날 시상대에 오른 메르세데스 드라이버는 없었지만, 두 선수가 나란히 완주하며 챙긴 점수는 팀의 정상 복귀를 완성하기에 충분했다.

메르세데스의 키미 안토넬리(왼쪽)와 조지 러셀(오른쪽), 토토 볼프 팀 대표가 9일 브라질 상파울루에서 열린 F1 상파울루 그랑프리에서 2026시즌 컨스트럭터 챔피언 확정지은 뒤 팀원들과 함께 기뻐하고 있다. 상파울루=AP연합뉴스

메르세데스의 컨스트럭터 챔피언 등극은 2021년 이후 처음이자 통산 아홉 번째다. 역대 우승 횟수에서는 윌리엄스와 공동 3위가 됐다. 한 경기의 성적이 아니라 소속 드라이버들이 시즌 내내 쌓은 승점으로 겨루는 팀 챔피언십에서 다시 정상에 섰다는 점에서 의미가 크다. 메르세데스는 개인 타이틀과 팀 타이틀을 함께 확보하며 이번 시즌의 성과를 두 개의 우승컵으로 남기게 됐다.

팀의 대관식은 안토넬리의 개인 우승 확정에 이어졌다. 안토넬리는 앞선 멕시코 GP에서 역대 최연소 드라이버 챔피언이라는 새 역사를 썼다. 젊은 챔피언의 탄생을 축하한 메르세데스는 곧바로 이어진 브라질 무대에서 팀 우승까지 확정했다. 이날 안토넬리에게는 선두를 놓친 아쉬움도 있었지만, 최종 5위로 확보한 승점은 러셀의 4위 성적과 함께 팀 타이틀을 결정짓는 밑거름이 됐다.

비가 내린 상파울루 GP의 우승컵은 노리스에게 돌아갔다. 폴포지션에서 출발한 노리스는 레이스 도중 선두를 내줬으나 다시 흐름을 가져오며 가장 먼저 체커기를 받았다. 젖은 노면에서 순위가 요동친 가운데 출발 위치의 이점을 최종 우승으로 연결했다. 메르세데스가 시즌의 결실을 거둔 날, 노리스는 맥라렌에 값진 한 경기의 승리를 안겼다.

8일(현지시간) 브라질 포뮬러 원 상파울루 그랑프리에서 우승한 영국 출신 맥라렌 드라이버 랜도 노리스가 팀과 함께 기쁨을 나누고 있다. AP=연합뉴스

승부의 분기점은 20번째 바퀴였다. 한때 선두로 올라서며 드라이버 챔피언의 기세를 이어가던 안토넬리가 스핀하면서 순위가 떨어졌다. 노리스는 그 틈에 다시 선두를 되찾았다. 안토넬리에게는 우승 경쟁의 흐름이 꺾인 순간이었고, 노리스에게는 승기를 잡는 기회였다. 노리스는 되찾은 선두 자리를 끝내 지켜 빗속 승부를 자신의 승리로 마무리했다.

후방에서는 막스 페르스타펜(레드불)이 거센 추격전을 펼쳤다. 엔진 교체에 따른 벌칙으로 21번 그리드에서 출발한 그는 무려 19계단을 끌어올려 2위에 올랐다. 출발 당시의 불리한 위치를 뒤집고 시상대까지 도달한 역주였다. 선두권에서 노리스와 안토넬리의 희비가 엇갈리는 동안 페르스타펜은 뒤에서 순위를 만회하며 또 다른 볼거리를 만들었다.

3위는 이삭 하자르가 차지했다. 노리스와 페르스타펜, 하자르가 시상대 세 자리를 나눠 가진 뒤로 러셀과 안토넬리가 차례로 들어왔다. 상파울루의 비는 우승 경쟁에 변수를 만들었지만 메르세데스의 시즌 정상 등극까지 막지는 못했다. 노리스의 우승, 페르스타펜의 대추격, 메르세데스의 두 세계선수권 석권이 겹친 이날 레이스는 경기의 승자와 시즌의 승자가 함께 웃는 무대가 됐다.

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