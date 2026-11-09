목동씨사이트학원, 국민대 논술 파이널 특강…현장·줌 동시 운영

약술형 논술 전문 목동씨사이트학원이 2027학년도 국민대 논술 대비 파이널 특강을 개강한다고 밝혔다.

올해 두 번째로 실시되는 국민대 논술전형은 총 205명 모집에 131.63대 1의 경쟁률을 기록해 전년도 128.47대 1보다 상승했다.

국민대 논술전형은 수능 최저학력기준으로 2개 영역 등급 합 6 이내를 적용한다. 2026학년도 원서접수 경쟁률은 128.47대 1이었지만 논술고사 응시와 수능 최저 충족 여부를 반영한 실질경쟁률은 47.7대 1이었다.

2027학년도 국민대 논술고사는 12월 5일 인문계열, 6일 자연계열 순으로 실시된다. 2027학년도 수능이 11월 19일 실시되는 만큼 수능 이후 국민대 논술까지 약 2주간의 준비 기간이 있다.

국민대 논술은 인문계열 국어 8문항·수학 2문항, 자연계열 수학 8문항·국어 2문항으로 총 10개 문항이 출제된다. 2026학년도 기출에서는 각 문항에 2~4개의 하위 문항이 포함된 형태가 확인됐다. 계열별로 국어와 수학이 함께 출제되는 만큼 두 영역 모두 대비가 필요하다.

2026학년도 국어 기출에서는 지문의 내용을 이해하고 요구 조건에 맞춰 답안을 구성하는 단문형 문항이 출제됐다. 음절 수·어절 수·글자 수와 특정 표현 등 답안 조건을 확인하는 것도 필요하다. 목동씨사이트학원은 2026학년도 기출에서 EBS 교재와의 연계성을 분석해 파이널 과정에 반영했다고 설명했다.

수학에 대해서는 기본 개념을 활용하는 문항부터 여러 개념을 함께 적용하는 문항까지 포함됐다고 분석했다. 앞 하위문항의 결과가 다음 하위문항의 풀이에 활용되는 구조도 나타났다.

목동씨사이트학원은 국민대 논술 파이널 실전 모의고사 12회분을 자체 제작했다. 국민대 논술 가이드북과 2026학년도 기출 문제, EBS 연계 특징 등을 분석해 강의와 실전 연습에 활용할 예정이다.

목동씨사이트학원 관계자는 “수능 이후 남은 기간에는 무작정 많은 문제를 풀기보다 국민대의 출제 특징과 채점 요소를 정확히 파악하고, 자신이 해결할 수 있는 문항에서 확실하게 점수를 확보하는 것이 중요하다”고 설명했다.

이어 “약술형 논술은 일반적인 수능 학습이나 전통적인 논술과는 다른 방식의 대비가 필요한 영역”이라며 “이번 파이널 과정에서는 국민대 출제 유형에 맞춘 실전 연습을 진행할 예정”이라고 말했다.

국민대 논술 파이널 특강은 현장 강의와 실시간 라이브 줌 강의로 운영된다.

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