어획량 45% 늘었는데 가격은 2.6배…방어 ㎏당 8000원→2만900원

강원 동해안 방어 어획량은 지난해보다 늘었지만, 서울 노량진수산시장의 활방어 경매가는 크게 올랐다.

수산시장에 진열된 싱싱한 방어와 먹기 좋게 썰어 놓은 방어회. 뉴스1

9일 노량진수산시장 경락시세에 따르면 지난 5일 고성산 활방어 평균 낙찰가는 ㎏당 2만900원이었다.

1년 전 같은 날(8000원)보다 1만2900원(161.3%) 올라 2.6배 수준이 됐다. 동해산 활방어는 같은 기간 ㎏당 1만3100원에서 2만5100원으로 1만2000원(91.6%) 상승했다.

어획량은 늘고 있다. 강원특별자치도 해양수산국 주간 어획동향을 보면 지난달 28일부터 이달 3일까지 강원 동해안 방어 어획량은 387톤으로 전주보다 약 63% 늘었다.

2주 전(99톤)의 약 3.9배다. 올해 누적 어획량은 2524톤으로 지난해 같은 기간보다 약 45% 많다. 방어는 12월에 본격 제철을 맞는다. 도매가 상승세가 이어지면 외식비 부담도 커질 수 있다.

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