어획량 45% 늘었는데 가격은 2.6배…방어 ㎏당 8000원→2만900원

동해산 활방어 ㎏당 2만5100원…1년 전보다 92% 올라
강원 동해안 방어 누적 2524톤…전년보다 약 45% 증가
강원 동해안 방어 어획량은 지난해보다 늘었지만, 서울 노량진수산시장의 활방어 경매가는 크게 올랐다.
9일 노량진수산시장 경락시세에 따르면 지난 5일 고성산 활방어 평균 낙찰가는 ㎏당 2만900원이었다.
1년 전 같은 날(8000원)보다 1만2900원(161.3%) 올라 2.6배 수준이 됐다. 동해산 활방어는 같은 기간 ㎏당 1만3100원에서 2만5100원으로 1만2000원(91.6%) 상승했다.
어획량은 늘고 있다. 강원특별자치도 해양수산국 주간 어획동향을 보면 지난달 28일부터 이달 3일까지 강원 동해안 방어 어획량은 387톤으로 전주보다 약 63% 늘었다.
2주 전(99톤)의 약 3.9배다. 올해 누적 어획량은 2524톤으로 지난해 같은 기간보다 약 45% 많다. 방어는 12월에 본격 제철을 맞는다. 도매가 상승세가 이어지면 외식비 부담도 커질 수 있다.
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