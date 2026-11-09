K팝 아이돌 90%가 ‘중소돌’이지만…활동 기간은 대형사 절반 그쳐

지난 30년간 데뷔한 K팝 아이돌 그룹 10팀 가운데 약 9팀은 중소기획사 소속이었지만, 실제 활동 기간은 대형기획사 출신 그룹이 2배 이상 긴 것으로 나타났다. 음반 판매량과 장기 활동 가능성에서도 큰 격차가 확인돼 K팝 산업의 구조적 양극화가 심각하다는 분석이 나왔다.

김정섭 성신여대 문화산업예술학과 교수(글로벌케이컬처포럼 회장)는 1996년부터 2025년까지 데뷔한 K팝 아이돌 그룹 1159팀을 전수 분석한 결과 이같이 조사됐다고 9일 밝혔다. 연구 결과는 학술지 ‘한국엔터테인먼트산업학회논문지’ 제20권 제6호에 게재된 ‘케이팝 아이돌 음악산업의 기획사 규모별 격차와 중소기획사 지원방안 연구’에 담겼다.

분석 대상 1159팀 가운데 중소기획사에서 데뷔한 그룹은 1042팀으로 전체의 89.9%를 차지했다. 대형기획사 출신은 117팀(10.1%)이었다. 중소기획사 데뷔 그룹이 대형기획사보다 약 8.9배 많았다. 남성 그룹의 88.4%, 여성 그룹의 91.6%, 혼성 그룹의 84.2%가 중소기획사에서 출발했다.

그룹 리센느. 더뮤즈 엔터테인먼트

그러나 활동 기간에서는 정반대의 결과가 나왔다. 대형기획사 출신 그룹의 평균 관찰 활동 기간은 7.4년으로 집계된 반면 중소기획사 출신은 3.6년에 그쳤다. 약 3.8년의 차이로, 대형기획사 그룹이 2배 이상 오래 활동한 셈이다.

활동 지속 확률에서도 격차가 컸다. 데뷔 5년 시점까지 활동을 이어갈 확률은 대형기획사 그룹이 65.2%였지만 중소기획사 그룹은 28.7%였다. 데뷔 10년 시점에는 각각 49.8%, 13.2%로 차이가 더 벌어졌다. 중소기획사 출신 그룹은 데뷔 후 5년이 지나면 10팀 중 3팀도 활동을 이어가지 못하는 것으로 분석됐다.

음반 판매 성과도 소속사 규모에 따라 차이를 보였다. 단일 앨범 판매량이 10만장을 넘긴 그룹의 비율은 대형기획사 57.3%, 중소기획사 6.6%였다. 100만장 이상 판매한 밀리언셀러 달성 비율은 대형기획사 20.5%, 중소기획사 0.7%로 약 30.5배 차이가 났다.

김 교수는 중소기획사의 지속 가능한 성장을 위해 금융·투자, 제작·유통, 디지털·글로벌, 전문인력·공연, 산업환경·역량 강화 등 5개 분야에서 10대 지원 과제를 제시했다. 지식재산권(IP) 확보와 연계한 정책 펀드, 공동 제작시설 확충, 해외 쇼케이스 지원, 인공지능(AI) 기반 마케팅, 아티스트 건강과 안전을 위한 지원 등이 포함됐다.

김 교수는 “단순히 신인 그룹의 데뷔나 제작비를 지원하는 방식에서 벗어나 시장 진입부터 성장, 투자비 회수와 재투자, 장기 활동으로 이어지는 산업 생태계를 구축해야 한다”고 강조했다.

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