창덕궁 돈화문, 본격 해체 시작…2028년 보수 완료

창덕궁의 정문으로 1963년 보물로 지정된 창덕궁 돈화문이 보수를 위해 해체될 예정이다.

국가유산청 궁능유적본부는 창덕궁 돈화문을 이달부터 본격적으로 해체한다고 9일 밝혔다.

'돈화'는 원래 '공자의 덕을 크게는 임금의 덕에 비유할 수 있다'는 뜻으로 중용에서 나온 말이다. 돈화문에서는 '임금이 큰 덕을 베풀어 백성들을 돈독하게 교화한다'는 뜻으로 쓰였다.

돈화문은 현존 궁궐 대문 중 가장 오래된 목조 건물로, 정면 5칸 측면 2칸의 남향 건물로 좌우 협칸을 벽체로 막은 3문형식이다. 태종 대인 1412년 세워져 광해군 대인 1609년 보수공사(중수)가 이뤄졌다.

2014년 특별점검을 통해 구조적 문제를 확인한 국가유산청은 구조안전진단을 거쳐 돈화문을 중점관리대상으로 선정했다.

주요 부재 손상이 구조에 영향을 미칠 수 있다는 판단에 문화유산위원회, 수리기술위원회 심의를 거쳐 2024년부터 보수공사를 추진해 왔다.

그간 건물 해체에 앞서 가설덧집을 만들고 설치했다. 이달부터 지붕, 연목(서까래), 도리 등을 차례대로 해체한다.

이 과정에서 정밀실측, 국가유산 수리이력 관리모형(HBIM), 단청기록화, 연륜연대 측정 등도 이뤄진다.

2024년 착공 당시 국가유산청은 2027년 7월까지 완료를 목표로 했으나, 2028년 10월로 연장됐다. 또 해체 과정에서 수리가 필요한 곳이 더 발견돼 공사 기간 추가 연장이 예상된다.

한편 돈화문 내부에는 공개 관람실이 조성돼 오는 25일부터 매월 둘째, 넷째 수요일 오후 수리 현장을 직접 관람할 수 있다. 16일부터 궁능유적본부 누리집에서 참가 신청하면 된다.

<뉴시스>

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