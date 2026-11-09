美반도체 반등에도 코스피 보합권 등락…외인 순매도 이어져

코스피지수가 9일 장 초반 보합권 등락을 나타내고 있다.

한국거래소에 따르면 코스피지수는 이날 오전 9시 25분 현재 전 거래일보다 0.14% 오른 5067.00을 나타내고 있다.

코스피는 이날 25.49포인트(0.50%) 내린 5034.20에 장을 출발해 한때 4990.66으로, 5000선 아래로 내려서기도 했으나 낙폭을 일부 만회했다.

유가증권시장에서 기관이 2000억원대, 개인이 1500억원대 주식을 각각 순매수하며 지수를 지지하고 있다. 반면 외국인은 4000억원대 순매도를 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목은 엇갈린 흐름을 나타내고 있다.

삼성전자(0.53%), SK하이닉스(0.53%)가 상승 전환에 성공한 가운데 삼성생명(2.35%), 삼성바이오로직스(1.32%), 셀트리온(1.18%) 등은 상승하고 있다.

반면 삼성SDI(-6.73%), 기아(-3.09%), 삼성전기(-2.99%), LG에너지솔루션(-2.37%), SK스퀘어(-2.07%), 삼성물산(-1.65%), 현대차(-1.61%), KB금융(-0.60%), 신한지주(-0.12%) 등은 하락 중이다.

코스닥지수는 1.14% 내린 636.93을 나타내고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "코스피는 지난 6월 22일 고점 대비 약 44.5% 하락했으며, 과거 주요 위기 국면과 비교해도 이례적으로 빠른 속도"라며 "매크로, 인공지능(AI) 측면에서 신규 악재가 등장하지 않는 이상 지난주와 같은 연쇄 폭락이 재현되지는 않을 것"이라고 말했다.

한 연구원은 "지난주 후반 패닉 장세의 여진 속 주중 대내외 주요 이벤트를 치르는 과정에서 변동성은 높아질 것"이라고 덧붙였다.

그는 "향후 관건은 지난주 하락분을 얼마만큼 만회할 수 있는지에 있다"며 주중 예정된 미국 10월 소비자물가지수(CPI), 코어위브, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 등 AI 관련주 실적이 이번주 지수를 좌우할 변수가 될 것이라고 전망했다.

<뉴시스>

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