“짜증 나 죽겠네” 작전판 내던진 김연경…역대급 대노한 이유는

‘배구 여제’ 김연경이 감독으로 변신한 뒤 경기 도중 작전판을 집어던지는 장면이 화제다. 선수들에게 지시한 작전이 제대로 이행되지 않고 실책까지 이어지자 참았던 분노를 터뜨린 것이다.

MBC ‘신인감독 김연경2’ 방송화면 캡처

지난 8일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경2’에서는 김연경이 이끄는 필승 원더독스와 그의 친정팀 흥국생명 핑크스파이더스의 맞대결이 펼쳐졌다.

원더독스는 경기 초반 흥국생명에 연속으로 세트를 내주며 위기에 몰렸지만, 3세트에서 초반 10-0까지 점수 차를 벌리며 분위기를 바꿨다. 이예은의 재치 있는 서브 득점과 하효림의 서브 에이스, 황연주의 노련한 블로킹이 이어지면서 결국 세트를 가져왔다. 김연경도 벤치에서 선수들의 활약을 칭찬하며 기대감을 드러냈다.

MBC ‘신인감독 김연경2’ 방송화면 캡처

그러나 4세트에서 흥국생명의 추격이 거세지자 원더독스 선수들이 조급함을 보이며 연이어 범실을 저질렀다. 특히 김연경이 벤치에서 지시한 작전이 코트에서 제대로 실행되지 않자 상황은 더욱 악화했다.



선수들의 반복되는 실수와 작전 불이행에 결국 김연경은 작전판을 바닥에 내던지며 “짜증 나 죽겠다”고 화를 냈다. 김연경의 행동에 경기장에는 순간 정적이 흘렀고 선수들과 관중들도 놀란 모습을 보였다. 상대팀 코치진도 김연경의 격앙된 반응에 긴장했다. 중계진 역시 “원더독스를 맡은 이후 이 정도로 화가 난 김연경 감독의 모습은 처음 본다”며 놀라움을 드러냈다.

MBC ‘신인감독 김연경2’ 방송화면 캡처

방송 이후 인터뷰에서 김연경은 당시 상황을 설명했다. 그는 “정신을 차려보니 던졌더라. 오늘 산 건데 망가졌다”며 “테이프로 붙여서 계속 써야 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 이날 원더독스는 흥국생명에 3-2로 역전승을 거뒀다.

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