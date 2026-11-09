'줄기세포 논문조작' 황우석, 한국 국적 상실했다

인간 배아줄기세포 논문 조작으로 논란을 빚었던 황우석 박사가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득하면서 한국 국적을 상실했다.

9일 법무부 산하 청주출입국·외국인사무소가 관보에 게재한 고시에 따르면 1953년생 황우석 박사가 지난 4월 9일자로 국적상실자 명단에 포함됐다. 국적상실 이유는 아랍에미리트 국적 취득이다.

국적법 15조에 따라 대한민국 국민이 자진해 외국 국적을 취득할 경우 대한민국 국적을 상실한다.

황 박사는 현재 UAE 아부다비에 소재 생명공학 연구기관인 'UAE 바이오테크' 연구소의 최고경영자(CEO)를 맡고 있다.

황 박사는 홈페이지 인사말에서 "우리의 사명은 생명공학의 힘을 활용해 동물 건강, 생물다양성, 지속 가능성 분야에서 현실적 과제를 해결하는 것"이라고 소개했다.

UAE는 외국인에 이민을 거의 받지 않지만, 2021년부터 과학자, 의사, 투자자 등을 대상으로 제한적으로 이민을 허용해 왔다.

황 박사는 2004년과 2005년 과학 학술지 '사이언스'(Science)에 세계 최초로 인간 배아줄기세포를 추출 및 배양하는 데 성공했다는 연구 결과를 발표하며 세계적인 주목을 받았다.

그러나 2005년 말 줄기세포 데이터 및 사진 중복 활용, 난자 출처 논란 등 논문 조작 의혹이 제기됐다. 서울대학교 정밀 조사위원회 검증을 통해 핵심 연구 논문이 조작됐음이 밝혀지면서, 황 박사는 2006년 서울대 교수직에서 파면됐고, 정부가 부여한 제1호 최고과학자 지위도 박탈됐다.

또, 2004년 받은 대한민국 최고과학기술인상도 수상 22년 만인 올해 7월 14일 취소됐다.

대법원은 줄기세포 조작 사실을 숨긴 채 지원금을 받고, 연구비를 횡령한 혐의로 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고한 바 있다.

황 박사는 2008년 자신이 설립한 줄기세포 관련 바이오 업체 '에이치바이온'의 최대주주 지위를 현재까지 유지하고 있다. 황 박사는 2023년 10월 에이치바이온의 대표이사직에서 공식 사임했다.

<뉴시스>

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