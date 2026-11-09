한국중부발전, 탄소중립 녹색경영대상 대통령 표창 수상

한국중부발전은 ‘2026 탄소중립 녹색경영대상’에서 단체부문 종합 대상인 대통령 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.

기후에너지환경부와 산업통상부가 공동 주관하는 탄소중립 녹색경영대상은 기후변화 대응과 온실가스 감축, 친환경 산업 육성 등 녹색경영 실천을 통해 국가 산업 발전에 기여한 기업과 기관에 수여하는 포상이다.

지난 6일 이영조 중부발전 사장(가운데)이 탄소중립 녹색경영대상에서 단체부문 종합대상 대통령 표창을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 중부발전 제공

중부발전은 기존 화력발전 중심의 사업구조를 무탄소·저탄소 중심으로 전환하고, 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에 기여한 점을 높게 평가받았다.

특히 제주 한림해상풍력과 산업단지 태양광 등 재생에너지 발전설비를 확충하고, 고효율 친환경 발전설비를 도입해 온실가스 배출량을 줄였다. 지역사회 및 협력기업과 상생하는 녹색경영 생태계 조성에도 힘써왔다.

이영조 중부발전 사장은 “이번 대통령 표창은 탄소중립 실현을 위해 전 임직원이 추진해 온 녹색경영의 결과”라며 “앞으로도 무탄소 전원 확대와 친환경 신기술 도입을 지속해 대한민국 친환경 에너지 전환을 선도하는 공기업이 되겠다”고 밝혔다.

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