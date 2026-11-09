한국중부발전, 탄소중립 녹색경영대상 대통령 표창 수상

한국중부발전은 ‘2026 탄소중립 녹색경영대상’에서 단체부문 종합 대상인 대통령 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.
기후에너지환경부와 산업통상부가 공동 주관하는 탄소중립 녹색경영대상은 기후변화 대응과 온실가스 감축, 친환경 산업 육성 등 녹색경영 실천을 통해 국가 산업 발전에 기여한 기업과 기관에 수여하는 포상이다.
중부발전은 기존 화력발전 중심의 사업구조를 무탄소·저탄소 중심으로 전환하고, 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에 기여한 점을 높게 평가받았다.
특히 제주 한림해상풍력과 산업단지 태양광 등 재생에너지 발전설비를 확충하고, 고효율 친환경 발전설비를 도입해 온실가스 배출량을 줄였다. 지역사회 및 협력기업과 상생하는 녹색경영 생태계 조성에도 힘써왔다.
이영조 중부발전 사장은 “이번 대통령 표창은 탄소중립 실현을 위해 전 임직원이 추진해 온 녹색경영의 결과”라며 “앞으로도 무탄소 전원 확대와 친환경 신기술 도입을 지속해 대한민국 친환경 에너지 전환을 선도하는 공기업이 되겠다”고 밝혔다.
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