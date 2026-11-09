美 반도체 반등에…삼성전자·SK하닉, 장 초반 상승 전환

삼성전자와 SK하이닉스가 9일 장 초반 상승 전환했다.

한국거래소에 따르면 삼성전자는 오전 9시18분 현재 전 거래일보다 1.17% 오른 19만900원을 나타내고 있다.

SK하이닉스는 0.80% 오른 114만1000원에 거래되고 있다.

지난 주말 미국 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 4.21% 상승하는 등 반도체 관련주가 급등한 영향이다.

미국 반도체주는 지난 6일(현지시간) 앞선 급락이 과도했다는 인식이 확산되며 강한 반등을 나타냈다.

시장에서는 최근 AI·반도체 급락이 과도하게 쏠린 투자 포지션 청산과 AI 인프라 투자 부담이 맞물린 결과라는 분석이 나왔다.

헤지펀드의 레버리지 축소, 추세 추종 전략(CTA)과 레버리지 ETF의 기계적 매도가 겹치며 낙폭을 키웠다는 것이다. 특히 기술주에서는 약 2주간 200억달러의 헤지펀드 순매도가 발생했고, 매도 상당 부분이 기존 롱포지션 청산에 집중된 것으로 분석됐다.

다만 주요 투자기관들은 AI 최종 수요와 메모리 업황이 훼손됐다고 보기보다 과밀 포지션 해소 과정에 무게를 두고 있다. 향후 헤지펀드 매도세 진정과 AI 기업의 투자 집행·자금조달 흐름이 반등의 지속성을 가를 변수로 꼽힌다.

이경민 대신증권 연구원은 "지난주 코스피 뿐만 아니라 글로벌 증시, 빅테크 주가 대폭락을 야기했던 미국 중간선거 블루웨이브 후폭풍은 과도했다"며 "AI 관련 악재와 공포심리, 수급 압박 간 악순환 고리가 형성돼 있어 단기 변동성은 감안해야겠지만 코스피가 AI 관련 다양한 악재를 선반영하고 있고, 수급 측면에서도 반대매매 우려가 진정된 만큼 금융투자·연기금의 대규모 매수 재개가 안전판 역할을 해줄 것"이라고 분석했다.

<뉴시스>

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