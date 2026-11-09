이용철 "조작기소 특검, 진상규명 집중해야…대장동 아는 것 없어"

이용철 법무부 장관 후보자는 국회 인사청문회 출석길에서 이재명 대통령과의 친분관계가 장관의 결격사유가 되지 않는다고 선을 그었다.

이 대통령 사건 관련 공소취소 입장에 대해서는 "(조작기소) 특검은 진상규명에 집중해야 하며, 나머지는 법과 원칙에 따라야 한다"고 말을 아꼈다.

이 후보자는 9일 오전 방위사업청 과천청사에 출근하면서 기자들과 만나 이 대통령과의 사적 친분에 따른 우려를 묻는 질문에 "대통령과 친분이 장관의 결격사유가 될 거라 생각 안 한다"고 밝혔다.

그러면서 "전문성이나 식견, 자질이 전혀 관계가 없는 친분만으로 임명한다면 문제가 되겠지만, 그렇지 않다고 하면 대통령과의 친분 관계는 이전의 많은 장관들의 경우에도 자주 반복됐던 일"이라면서 "선배 장관님 중에서 친분 관계가 있었던 경우가 오히려 많았다"고 덧붙였다.

이 대통령 사건에 대한 공소취소 입장을 묻는 질문에는 "대통령께서 국회에 (조작기소) 특검은 진상규명에만 집중할 수 있도록 기존 사건에 대한 이송 건을 빼고, 오로지 진상규명을 집중할 것을 건의했고, 이에 따라 국회도 특검법을 제정했다"며 "이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 게 맞다. 나머지 일은 법과 원칙에 따라 얘기하는 게 바람직하다"고 말했다.

대장동 개발 비리 사건과도 연관이 없다며 선을 그었다. 이 후보자는 "어제 말씀 많이 드린 것처럼 유동규 본부장을 선임하는 시기가 2010년이었고 당시에 성남시설관리공단 역할은 대장동과 아무런 관계가 없었다"고 말했다.

그러면서 "성남도시개발공사가 설립되기 전 유 전 본부장은 시설관리공단 본부장을 잠시 그만뒀다가 다시 임용됐으며 그 임용과정에서 저는 관여한 바가 없다. 그때나 지금이나 대장동 사업에 아는 게 거의 없다"고 일축했다.

유 전 본부장이 최근 한 언론보도를 통해 제기한 '판돈 도박 의혹'에 대해서도 반박했다. 이 후보자는 "오늘 아침에 유 전본부장이 저에 대해 매우 악의적인 비방을 했다"며 "거기에 대해 구체적으로 일일이 답변할 필요를 느끼진 않지만 한두 가지는 짚지 않을 수 없다"고 운을 뗐다.

이 후보는 "십수 년 전의 일을 어제 일처럼 구체적으로 어떤 식당에서 정확히 몇백만 원을 걸고 도박을 했다는 사실을 구체적으로 기억하는 것이 상식적인지 묻지 않을 수 없다"며 "저는 가족이나 친구들과의 일시적 오락 넘어서 거액의 판돈 걸리는 도박을 해본 일이 없다"고 반박했다.

또한 유 전 본부장이 '이재명 대통령의 명령이라면 물불 가리지 않는 사람'이라고 비방한 것에 대해서도 "유 전 본부장은 제가 대통령의 명령이라면 물불을 가리지 않고 수행하는 사람이라 비방하는데 대통령의 명령에 물불을 가리지 않고 수행한 구체적인 예시를 들어달라"고 맞받았다.

한편 이 후보는 지명 소감과 관련해 "엄중한 시기에 법무부 장관 후보자로 지명돼 막중한 책임감 느낀다"면서 "장관으로 일할 기회가 주어진다면 검사에게 부여된 수사 유예기간이 끝나더라도 중대범죄수사청 등 수사기관이 경제, 마약 등 주요 범죄 대한 범죄 대응에 유지하도록 사건 및 기능 이관 유의하는 등 새로운 형사사법 체계 정착에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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