필로폰 17억대 밀반입… 베트남발 마약 유통단 12명 적발 [사건수첩]

해외에서 항공화물과 국제택배를 통해 대량의 마약류를 밀반입해 유통한 일당이 무더기로 적발됐다.

커피스틱이나 소금봉지 내용물을 마약으로 바꿔치기하는 수법으로 세관의 감시망을 피해 온 이들은 결국 경찰의 끈질긴 추적 끝에 덜미를 잡혔다.

커피스틱에 포장돼 밀반입된 필로폰. 대구경찰청 제공

대구경찰청 광역범죄수사대 마약범죄수사계는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등의 혐의로 국내 유통책 및 운반책 A씨 등 12명을 검거하고, 이 중 범행을 주도한 A씨 등 5명을 구속 송치했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 지난해 9월부터 약 1년 동안 베트남에서 출발하는 항공화물편과 국제택배를 이용해 국내로 마약을 밀반입한 뒤, 보안성이 높은 누리소통망(SNS)인 텔레그램을 통해 유통·판매한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 이들의 밀반입 수법은 매우 치밀했다. 베트남에서 발송된 항공화물에 포함된 다량의 커피스틱이나 소금봉지를 교묘하게 찢은 뒤, 알맹이를 빼내고 필로폰 등의 마약을 채워 넣은 후 다시 완벽하게 밀봉하는 방식을 사용해 당국의 검색을 피해 온 것으로 드러났다.

경찰은 공항에 도착한 화물을 집중 수색하는 한편, 운반책들이 단속을 피하기 위해 인적이 드문 공폐가나 야산, 주거지 등에 은닉해 둔 필로폰 4.326㎏을 전량 압수했다. 이는 시가 약 17억3000만원 상당으로, 무려 14만4000명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 이와 함께 경찰은 시가 6200만원 상당의 케타민 246.4g과 엑스터시 등도 함께 압수해 시중 유통을 차단했다.

경찰 관계자는 “국제 우편과 항공 화물을 이용한 마약류 밀반입 범죄가 갈수록 지능화되고 있다”며 “세관 등 유관기관과의 긴밀한 공조를 통해 해외 공급책은 물론 국내 유통망까지 뿌리 뽑을 수 있도록 수사를 확대할 방침”이라고 밝혔다.

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