빼빼로만 주던 11월 11일은 옛말…바나나 초콜릿부터 캐릭터 굿즈까지

11월 11일 빼빼로데이를 앞두고 유통업계의 선물 경쟁이 달아오르고 있다. 올해는 익숙한 막대과자뿐 아니라 바나나에 초콜릿을 입힌 과자, 인기 캐릭터 굿즈를 결합한 선물세트까지 선택지가 넓어졌다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. pixabay 제공

식품업체들은 기존 과자와 다른 맛과 식감을 앞세우고, 편의점들은 인기 캐릭터와 할인 행사로 고객을 끌어들이고 있다. 과자를 주고받던 기념일이 취향에 맞는 간식과 소품을 선물하는 날로 바뀌고 있는 것이다.

9일 유통업계에 따르면 CU와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점은 빼빼로데이를 겨냥한 캐릭터 협업 상품을 잇달아 선보였다. 롯데웰푸드는 K팝과 캐릭터를 활용한 마케팅에 나섰고, 스미후루코리아는 바나나를 활용한 초콜릿 간식으로 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다.

올해 편의점 빼빼로데이 상품의 특징은 먹는 즐거움에 소장 가치를 더했다는 점이다. 과자에 인형과 키링, 생활용품을 결합해 단순한 간식 이상의 선물로 만드는 방식이다.

CU는 포켓몬과 다마고치 등 인기 캐릭터를 활용한 차별화 상품 28종을 준비했다. 잠자는 포켓몬을 형상화한 인형과 키링, 양털 담요, 무드등, 머그컵 등이 대표적이다.

매장도 캐릭터로 꾸몄다. 오는 12일까지 서울 성수디저트파크점은 포켓몬, 홍대AK점은 다마고치 콘셉트로 운영한다. 캐릭터 기획 상품을 지정 결제수단으로 2개 이상 구매하면 10일까지 최대 30% 할인받을 수 있다.

GS25는 '2026 GS25 빼스티벌'을 열고 호빵맨과 짱구 등 인기 캐릭터를 전면에 내세웠다. 호빵맨 줄자 키링 세트, 짱구 필름카메라 세트, 흰둥이 장바구니 세트, 맹구 티슈 케이스 세트 등이 대표 상품이다.

자체 캐릭터 '무무씨와 친구들'을 적용한 한정판 빼빼로 4종도 출시했다. 오는 10일까지 굿즈 기획세트 18종을 GS페이로 결제하면 결제액의 30%를 페이백하는 행사도 진행한다.

세븐일레븐은 조앤프렌즈와 산리오캐릭터즈, 게임 관련 가상 아티스트 K/DA를 활용한 기획 상품을 선보였다. 인형 키링과 파우치, 쿠션, 아크릴 키링 등을 빼빼로와 결합한 것이 특징이다.

서울 잠실 롯데월드몰에서는 오는 11일까지 조앤프렌즈 팝업스토어도 운영한다. 소비자가 캐릭터 상품을 직접 살펴보고 구매할 수 있도록 오프라인 판매 접점을 늘린 것이다.

편의점들이 캐릭터 굿즈로 차별화에 나섰다면 식품업계에서는 기존 초콜릿 과자와 다른 맛과 식감을 앞세운 제품도 눈길을 끌고 있다.

바나나 전문 글로벌 청과기업 스미후루코리아는 프리미엄 바나나 브랜드 '감숙왕'을 활용한 가공식품을 선물용 간식으로 제안하고 있다.

대표 제품인 '감숙왕 초코 바나나칩'은 바나나를 바삭한 칩으로 가공한 뒤 초콜릿을 입힌 제품이다. 바나나 특유의 달콤함에 초콜릿의 풍미를 더하면서 기존 막대과자와 다른 식감을 살렸다.

맛은 밀크·화이트·다크 3종이다. 밀크는 진한 단맛, 화이트는 부드러운 맛, 다크는 상대적으로 쌉싸름한 초콜릿 풍미가 특징이다. 선물받는 사람의 취향에 따라 선택할 수 있도록 구성했다.

초콜릿을 입힌 막대과자 대신 과일을 활용한 간식을 주고받을 수 있다는 점도 차별화 요소다. 제품은 스미후루 공식 온라인 판매처와 주요 온라인몰 등에서 구매할 수 있다.

빼빼로데이 선물이 반드시 빼빼로일 필요는 없다는 소비자들에게는 또 다른 선택지가 되는 셈이다. 익숙한 초콜릿 맛을 즐기면서도 바나나칩 특유의 바삭한 식감을 함께 느낄 수 있다.

이마트24는 인기 웹툰 '재혼 황후'와 협업한 상품 6종을 선보이며 캐릭터 상품 경쟁에 가세했다.

기획세트는 8000원, 1만2000원, 1만6000원 등 세 가지 가격대로 구성했다. 기본 세트에 캐릭터 렌티큘러나 손거울 키링 등을 추가해 예산에 맞춰 고를 수 있도록 했다.

오는 10일까지 지정 결제수단으로 기획세트를 구매하면 30% 할인받을 수 있다. 서울 성수동 트렌드랩 성수점에서는 16일까지 재혼 황후 테마 팝업존도 운영한다.

롯데웰푸드는 빼빼로와 K팝 그룹 스트레이 키즈, 산리오캐릭터즈 등의 협업을 통해 브랜드와 팬덤의 접점을 넓히고 있다.

스트레이 키즈는 지난 9월 빼빼로와 협업한 디지털 싱글 '11월 11일'을 공개하기도 했다. 과자 판매를 넘어 음악과 캐릭터 콘텐츠를 활용해 빼빼로데이에 대한 관심을 높이려는 전략이다.

유통업계가 빼빼로데이에 공을 들이는 이유는 매출 효과가 뚜렷하기 때문이다.

CU에 따르면 지난해 11월 1일부터 11일까지 빼빼로데이 행사 관련 매출은 전년 동기보다 32.4% 증가했다. 특히 캐릭터·브랜드 협업 상품 매출은 55% 늘어나 전체 행사 매출 증가율을 웃돌았다.

GS25 역시 지난해 빼빼로데이 당일 매출이 연간 하루 평균보다 30% 이상 높았다. 이마트24의 지난해 행사 기간 관련 상품 매출도 전년보다 24% 증가했다.

다만 캐릭터 협업 상품이 늘었다고 모든 상품의 흥행이 보장되는 것은 아니다. 한정판 굿즈에 대한 관심이 실제 구매로 얼마나 이어지는지, 행사 이후에도 소비자가 해당 브랜드를 다시 찾는지가 관건이다.

올해 빼빼로데이 선물 시장은 크게 두 방향으로 넓어지고 있다. 편의점들은 포켓몬과 짱구 등 인기 캐릭터를 앞세워 소장 가치를 높이고, 식품업체들은 바나나 초콜릿처럼 기존 막대과자와 다른 맛과 식감을 제안하고 있다.

소비자에게는 선택지가 늘어난 만큼 가격과 구성품을 비교하는 일이 중요해졌다. 특히 일부 편의점 할인 행사는 빼빼로데이 당일인 11일보다 하루 앞선 10일 종료된다. 같은 상품이라도 구매 시점과 결제수단에 따라 실제 지불하는 가격이 달라질 수 있어 확인이 필요하다.

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