이도, “아프다”며 수능 강의 중단하더니…넷플릭스 제작발표회 참석 논란

넷플릭스 예능프로그램 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’에 출연하는 입시 강사 이도가 수능을 앞두고 강의를 중단한 뒤 방송 활동에 나서면서 논란에 휩싸였다.

9일 방송가와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르치는 이도는 지난달 29일 자필 편지를 통해 2027학년도 대학수학능력시험 대비 강의를 중단한다고 공지했다.

당시 이도는 건강상의 문제를 이유로 들었다. 그는 “쌤은 건강보다 강의를 먼저 챙겼고, 몇 년을 그렇게 지내며 몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타났다”고 밝혔다.

이어 치료를 받으면서도 수강생들을 만나기 위해 강의를 놓지 못했다고 털어놓으며 “그때 쉬었어야 했던 것 같다”고 돌아봤다. 결국 의료진의 권고에 따라 올해 남은 기간은 건강 회복에 집중하기로 결정했다는 설명이다.

이도는 자신의 건강 문제로 수강생들의 학습에 차질이 생긴 점에 대해서도 미안한 마음을 전했다.

하지만 강의 중단 시점이 수능을 약 3주 앞둔 시기였다는 점에서 수강생들의 당혹감은 컸다. 특히 강의 중단 공지가 나온 지 며칠 지나지 않아 이도가 넷플릭스 예능 제작발표회에 참석했다는 소식이 전해지면서 논란이 불거졌다.

이도는 지난 5일 열린 넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 제작발표회에 참석했다. 지난해부터 정종연 PD에게 프로그램 출연을 요청해 왔다는 취지의 이야기도 전했다. 이어 7일에는 개인 유튜브 채널 개설 소식과 함께 새 예능을 홍보하는 영상까지 공개했다.

이를 접한 일부 수강생들은 강의를 끝까지 마무리하지 못한 상황에서 방송과 개인 활동을 이어가는 것이 적절하냐며 비판의 목소리를 냈다.

실제 이투스 홈페이지 게시판에는 이도의 강의 중단과 이후 행보를 지적하는 글들이 잇따라 올라왔다. 한 수험생은 제작발표회 참석과 유튜브 채널 개설을 언급하며 “강사가 아니라 연예인이 되고 싶어 하시는 것 같다”고 비판했다.

다른 수강생들 역시 “학생들에게 피해 보상을 해줘야 하는 것 아니냐”, “사람에게는 책임이라는 것이 있다”, “학생들에 대한 배려가 부족하다” 등의 반응을 보였다.

반면 건강상의 문제로 강의를 중단한 상황인 만큼 개인의 건강 회복과 방송 활동을 동일한 기준으로 판단하기는 어렵다는 시각도 나올 수 있어 논란은 이어지고 있다.

한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신으로, 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르쳐 왔다. 이투스 최연소 수능 강사로 알려진 그는 넷플릭스 연애 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’와 MBC ‘전지적 참견 시점’ 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

이도가 출연하는 넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’은 오는 10일 공개된다.

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