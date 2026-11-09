저PBR공표에 지배구조 공시까지…상장사 주주환원 압박 커진다

한국거래소가 저PBR(주가순자산비율) 기업 151곳의 명단을 처음 공표한 가운데 내년부터 상장사들의 자기주식 보유·소각 이력과 배당정책에 대한 공시가 강화된다. 투자자들이 기업별 주주환원 실적을 비교할 수 있게 되면서 저평가 기업에 대한 주주관여도 확대될 전망이다.

서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 한 시민이 전광판 앞을 지나는 모습. 연합뉴스

9일 한국거래소에 따르면 지난 2일 거래소가 처음 공표한 저PBR 기업 명단에는 총 151곳이 포함됐다. 이에 대해 KB증권 ESG솔루션팀은 보고서를 통해 “당초 저PBR 요건에 해당한 기업은 185곳으로, 이 중 49곳이 기업가치 개선계획을 공시했다”며 “개선계획을 공시한 기업 중 34곳은 명단에서 제외됐지만, 최근 13개 반기 가운데 12개 반기 이상 업종별 PBR 하위권에 머문 15곳은 명단에 포함됐고 나머지 136곳은 계획없이 명단에 올랐다”고 말했다.

저PBR 공표와 함께 금융당국은 해당 기업에 대한 기관투자자의 주주관여를 촉진하기 위해 관련 제도 정비에도 나섰다. 금융위원회와 거래소는 지난 5일 기업지배구조보고서 가이드라인 개정안을 발표했다. 금융위는 이와 함께 기관투자자의 적극적인 주주관여를 유도하기 위한 스튜어드십코드 개정도 추진하고 있다.

이번 가이드라인 개정안의 핵심은 투자자들이 기업의 주주환원 이력을 구체적으로 확인할 수 있도록 공시 항목을 확대하는 것이다. 기업은 앞으로 자기주식 취득·소각·보유 현황을 최근 3년간의 이력으로 공개해야 한다. 기존에는 당해 연도 수치만 기재하면 됐지만, 앞으로는 과거 3년간의 변화를 비교할 수 있게 된다.

배당 관련 공시도 강화된다. 기업은 결산배당 실시 여부와 배당금액을 주주총회 6주 전까지 공시했는지 밝혀야 한다. 기존에는 사업보고서가 통상 주총 1주 전에 공시되면서 주주들이 배당정책에 대한 의견을 제시하거나 주주제안을 하기에는 시간이 부족하다는 지적이 있었다.

특히 기존 보유 자기주식의 소각 시한이 원칙적으로 2027년 9월 5일로 정해진 만큼, 3년간의 자기주식 이력 공개는 기업들의 소각 의무 이행 여부를 판단하는 주요 자료가 될 전망이다.

KB ESG솔루션팀은 “이번 가이드라인 개정으로 투자자들이 기업별 주주환원 수준을 과거 이력과 공시 시점을 기준으로 비교할 수 있게 될 것”이라고 분석했다.

내년에는 저PBR 기업에 대한 시장의 평가도 한층 구체화할 것으로 예상된다. 거래소는 2027년 5월 4일 두 번째 저PBR 기업 명단을 공표할 예정이며, 기업들은 같은 달 31일까지 개정된 기준에 따른 기업지배구조보고서를 제출해야 한다.

KB ESG솔루션팀은 “2027년부터 투자자들이 기업의 최근 3년간 자기주식 이력을 확인할 수 있게 된다”며 “두 번째 저PBR 명단과 개정 기업지배구조보고서가 투자 의사결정의 중요한 판단 기준이 될 것”이라고 전망했다.

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