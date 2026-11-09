프랑스 대선 후보, “우크라 영토 양보” 내비쳤다가 ‘뭇매’

프랑스의 극좌 정당 ‘굴복하지않는프랑스’(LFI) 장뤽 멜랑숑(75) 대표가 우크라이나 영토의 양보 가능성을 언급했다가 프랑스 정부는 물론 다른 정파 지도자로부터 ‘뭇매’를 맞았다. 오는 2027년 4∼5월 프랑스 대선을 앞두고 멜랑숑은 각종 여론조사에서 극우 정당 ‘국민연합’(RN)의 마린 르펜(58) 후보 뒤를 이어 2위를 달리고 있다.

프랑스 극좌 정당 LFI의 대선 후보 장뤽 멜랑숑이 7일(현지시간) 파리 부근 르부르제에서 지지자들을 상대로 유세 연설을 하고 있다. 멜랑숑은 극우 정당 RN의 마린 르펜 후보에 이어 지지율 2위를 달리고 있다. 로이터연합뉴스

8일(현지시간) AFP 통신에 따르면 장-노엘 바로 프랑스 외교부 장관은 이날 방송에 출연해 멜랑숑의 전날 발언을 거론하며 “크레믈궁(러시아 대통령실)의 대변인이 되었다”고 꼬집었다. 이어 멜랑숑이 대통령이 되고 싶어한다는 점을 겨냥한 듯 “내 생각에 이는 그(멜랑숑)가 원하는 직책을 맡을 자격이 확실히 없다는 것을 의미한다”고 조롱을 가했다.

앞서 멜랑숑은 7일 대선 유세 연설 도중 우크라이나 동부 돈바스 문제를 꺼냈다. 돈바스는 우크라이나 영토이나 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 거의 대부분을 러시아가 차지했다. 러시아는 점령지 돈바스 주민들을 상대로 투표를 실시한 뒤 그 결과를 근거로 러시아 영토로 편입시켰다. 물론 벨라루스, 북한 등 러시아의 맹방 말고는 이를 인정하는 나라가 없는 것이 현실이다.

멜랑숑은 현재 돈바스가 당면한 처지를 거론하며 “돈바스 거주자들과의 협의 없는 영토 양보는 우크라이나 분쟁을 해결할 수 없다”고 말했다. ‘돈바스의 운명은 돈바스 주민들이 결정해야한다’는 취지인데, 문제는 ‘돈바스 주민들이 동의하면 우크라이나가 러시아에 돈바스를 양도해야 한다’는 뜻처럼 들린다는 것이다. 개전 이래 볼로디미르 젤렌스키 대통령 등 우크라이나 지도부는 “러시아에 대한 영토 할양은 있을 수 없다”는 원칙을 고수하고 있다.

장-노엘 바로 프랑스 외교부 장관. 사진은 지난 4일 프랑스 의회 하원의 대정부 질문에 출석해 외교 정책에 관한 의원의 질의에 답변하는 모습. AFP연합뉴스

그런데 멜랑숑은 극좌 유권자들을 향해 “우크라이나에서 영토 양보를 포함한 평화를 논의하기 전에 해당 지역 주민들이 어느 편에 설 것인지 반드시 물어봐야 한다”며 “무엇을 원하는지는 주민들 스스로가 결정할 일”이라고 외쳤다. 이는 러시아의 우크라이나 침공이 국제법 위반이란 점에는 눈을 감은 채 ‘돈바스 주민들만 러시아 편에 서면 돈바스는 러시아 영토가 될 수 있다’는 주장으로 받아들여질 수 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 유리한 논리인 셈이다.

프랑스 정부만 멜랑숑을 비판한 게 아니다. 극좌 LFI와 경합 중인 정통 좌파 사회당 소속 라파엘 글뤼크스만(47) 유럽의회 의원도 멜랑숑을 겨냥해 “푸틴이 국제사회를 상대로 펼치는 선전을 그대로 따라하는 것”이라며 비난을 퍼부었다. 최근 사회당의 대선 후보로 뽑힌 글뤼크스만은 대선 1차 투표에서 멜랑숑을 이겨야만 2차 결선 투표에 진출할 수 있는 절박한 상태다.

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