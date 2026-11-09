무례한 팬에 당황한 김재원 "나도 인사 안 할 수 있어"

배우 김재원이 영화 무대인사 현장에서 만난 일부 팬들의 무례한 태도에 불쾌감을 드러내며 부탁의 말을 전했다.

김재원은 최근 팬 소통 플랫폼에서 주연으로 출연한 영화 '최종면접' 무대인사에서 일부 팬들의 태도에 느낀 감정을 털어놓았다.

김재원은 "난 매번 최선을 다하려고 노력한다"며 "(최선을 다하는) 과정에서 여러 이유와 상황으로 몇몇은 놓치게 된다"고 했다.

그는 "팬들에게 갔을 때 퉁명스럽거나 짜증 내면 당황스럽다"고 말했다.

이어 "나도 그런 사람들은 인사 안 할 수 있다"며 "근데 그럼에도 밝게 (인사)하는 건 당황한 서운한 나머지 그런 마음이 아닌데 겉으로 그렇게 보인 거라고 믿기 때문"이라고 했다.

최근 영화 무대인사 현장에서 배우들과 팬들이 짧은 시간 동안 친밀하게 소통하는 모습이 자주 포착된다. 일부 팬들은 숏폼 밈(meme)과 챌린지 안무를 요청하고 머리띠 등 이색 소품 착용해 달라고 부탁하기도 한다.

하지만 과도한 팬서비스를 요구하거나 배우가 이에 응하지 않을 경우 불쾌감을 드러내는 팬들도 있다. 김재원은 이런 상황에서 느낀 심경을 밝힌 것으로 보인다.

<뉴시스>

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