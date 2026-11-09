OECD서 네 번째로 오래 일하는 한국…한 직장 근속은 뒤에서 두 번째

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한국 임금근로자는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 네 번째로 오래 일하지만, 한 직장에 머무는 기간은 뒤에서 두 번째로 짧은 것으로 나타났다.

길게 일하면서도 한 일터에 오래 남지 못하는 것이다.

9일 고용노동부가 펴낸 ‘2025 통계로 보는 우리나라 노동시장의 모습’에 따르면 지난해 한국 임금근로자의 연간 근로시간은 1846시간으로 OECD 비교 대상 35개국 중 4위였다. 평균 근속기간은 6.6년으로 27개국 가운데 26위에 그쳤다.

◆ 멕시코·코스타리카·칠레 다음으로 길다

1846시간을 1년 52주로 단순히 나누면 한 주 35.5시간꼴이다. 휴가와 공휴일이 낀 주까지 넣어 나눈 값이어서, 실제로 일한 주의 평균 근로시간은 이보다 길다.

한국보다 오래 일한 나라는 멕시코(2299시간)와 코스타리카(2269시간), 칠레(1993시간)뿐이었다. 일본은 1614시간으로 35개국 중 16위였다. 한국과의 차이는 232시간으로, 하루 8시간씩 일한다고 치면 29일치다.

가장 짧은 독일은 1298시간이었다. 한국은 독일보다 548시간, 하루 8시간 기준 68.5일을 더 일한 셈이다.

그래도 근로시간은 줄고 있다. 한국의 연간 근로시간은 2020년 1927시간에서 5년 새 81시간 줄었다.

오래 일하는 것은 고용 형태를 가리지 않았다. 고용형태별노동실태조사 기준 지난해 6월 정규직의 월 근로시간은 162.1시간이었고, 파견·용역 근로자는 162.9시간, 기간제 근로자는 159.0시간이었다.

반면 시간당 임금은 크게 갈렸다. 파견·용역 근로자는 1만5701원으로 정규직(2만8599원)의 54.9%, 기간제 근로자는 2만97원으로 70.3%였다.

◆ 임시직 비중은 34개국 중 가장 높아

근속기간은 OECD 최하위권이다. 한국보다 짧은 나라는 튀르키예(5.7년) 하나였다. 이탈리아(12.1년)는 한국의 1.8배, 독일(10.0년)은 1.5배였다. 한국의 평균 근속기간은 2020년 6.0년보다는 늘었다.

임시직 비중은 27.5%로 34개국 중 가장 높았다. 전년(26.9%)보다 0.6%포인트 올랐다. 노동부는 자료에서 “고용 안정성이 좋지 않다고 볼 수 있다”고 평가했다. 다만 임시직의 정의는 나라마다 다소 차이가 있다.

직장을 떠나는 사람도 대부분 원해서 떠나는 것이 아니었다. 사업체노동력조사에서 지난해 월평균 이직자 91만2000명 가운데 60.7%(55만3000명)가 계약 만료·구조조정·해고 등에 따른 비자발적 이직이었다.

일자리가 불안정할수록 더 그랬다. 임시·일용 근로자의 이직률은 27.5%로 상용 근로자(2.3%)의 12배였고, 이직자의 91.0%가 비자발적이었다. 상용 근로자 이직은 자발적 이직이 58.8%로 더 많았다. 전체 이직자의 85.7%는 300인 미만 사업체에서 나왔다.

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