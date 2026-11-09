"결국 미인계에 뚫렸나"…젠슨 황 '불륜'에 글로벌 여론 발칵

인공지능(AI) 반도체 제국을 일군 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관의 '첩보 표적'으로 지목된 여성 사업가와의 불륜을 공식 시인하면서 전 세계 테크계와 자본시장이 거센 후폭풍에 휩싸였다.

단순한 개인의 일탈을 넘어 미·중 패권 전쟁의 최전선에 선 글로벌 1위 반도체 기업의 수장이 국가 안보의 치명적 결함을 드러냈다는 비판이 쏟아지며, 글로벌 여론은 '충격'과 '불신'으로 들끓고 있다.

◆"공대 너드의 비극"…'고전적 허니팟'에 걸린 황제

황 CEO가 8일(현지 시각) 임직원들에게 "아내에게 불충실했다"며 머리를 숙이자 미국 최대 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)과 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 등은 조롱과 비판으로 뒤덮였다.

네티즌들은 냉전 시절부터 이어져 온 전형적인 방첩 수법인 '허니팟(Honey trap·미인계)'에 세계 최고의 전략가가 허망하게 무너졌다는 데 충격을 감추지 못하고 있다. 엑스의 한 이용자는 "시가총액 1위 기업을 일군 천재도 침실 앞에서는 순진한 공대생에 불과했다"며 "국가안전부(MSS)가 파놓은 교과서적 덫에 자진해서 걸어 들어간 셈"이라고 꼬집었다.

앞서 불륜 의혹이 처음 불거졌을 당시 "수만 명의 고객 중 한 명일 뿐"이라며 전면 부인했던 황 CEO의 해명이 미 정보당국의 추적 끝에 거짓으로 드러나자, 도덕적 해이에 대한 질타도 거세다. "부와 명예를 다 쥐고도 자기 절제 하나 못 해 회사를 사면초가로 몰아넣었다"는 반응이 주를 이뤘다.

◆"침실 대화가 곧 극비" 안보 유출 공포 확산

엔비디아 이사회가 긴급 진화에 나서며 "국가 안보나 기업 기밀이 유출된 근거는 없다"고 밝혔지만, 온라인 여론의 시선은 싸늘하기만 하다. 중국 첩보망과 연루된 인물과 장기간 사적 관계를 맺어온 이상 대화 과정에서 핵심 정보가 넘어가지 않았을 리 없다는 합리적 의구심이다.

미국 네티즌들은 "중국의 대(對)엔비디아 우회 수출이나 미국의 제재 회피 루트에 대해 침대 머리맡에서 단 한마디도 오가지 않았겠느냐"며 "이사회 성명은 면피용 수사에 불과하다"고 직격했다. 워싱턴 정가에서 의회 차원의 고강도 청문회와 연방수사국(FBI)의 정밀 조사를 요구하는 목소리가 커지자 "국가 전략 자산을 쥐고 흔드는 인물인 만큼 방첩 수사를 끝까지 밀어붙여야 한다"는 지지가 잇따르고 있다.

◆"엔비디아 아닌 '친비디아'" 풍자… 투자자들은 전전긍긍

월스트리트의 개미 투자자 모임인 레딧의 '월스트리트베츠(r/wallstreetbets)'에서는 황 CEO의 거취와 주가 향방을 둘러싸고 날 선 설전이 벌어지고 있다.

온라인상에는 엔비디아 로고에 중국 오성홍기를 합성한 이미지와 함께 '친비디아(Chinvidia)의 탄생'이라는 냉소적인 밈(Meme)이 급속도로 확산했다. 한 투자자는 "엔비디아의 난공불락 해자(Moat)가 반도체 기술이 아닌 연애 스캔들 하나로 무너질 판"이라고 자조했다.

반면 사임 불가론을 펴는 현실적 목소리도 만만치 않다. "젠슨 황의 카리스마와 리더십을 대체할 인물이 없는 상황에서 CEO가 낙마하면 주가 폭락은 불가피하다"는 불안감 때문이다. 그러나 워싱턴의 AI 규제 강화 움직임과 맞물려 이번 사태가 미국 정부의 강력한 제재 트리거가 될 수 있다는 경고가 힘을 얻으면서, '젠슨 황의 엔비디아'는 창사 이래 최대의 시험대에 오르게 됐다.

<뉴시스>

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