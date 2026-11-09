정지선, 대만 매장서 직원 10명 퇴사…“한 달 반 만에 다 나갔다”

KBS 2TV 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 화면 캡처

셰프 정지선이 대만에 오픈한 해외 1호점에서 직원들의 잇따른 퇴사로 어려움을 겪고 있다고 털어놨다.

지난 8일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선이 대만 타이베이에 문을 연 해외 1호점 매장이 공개됐다.

이날 정지선은 대로변에 위치한 2층 건물 전체를 사용하는 매장을 소개했다. 오픈한 지 약 2개월 된 이곳은 한국 평수 기준으로 약 140평 규모를 자랑했다. 두 달 동안 전석 매진을 기록할 만큼 현지에서도 좋은 반응을 얻고 있다고 전해졌다.

이를 지켜보던 전현무는 매장 규모에 놀라며 “임대료가 보통이 아닐 것 같다”고 말했다.

하지만 성공적인 매장 운영 뒤에는 정지선의 남다른 고민이 있었다. 바로 현지 직원을 구하기 어렵다는 점이었다.

정지선은 “한 달 반 만에 대만 직원 10명이 퇴사했다”며 “사람 구하기가 굉장히 힘들다. 한 번 일을 해보고 안 맞으면 바로 퇴사한다”고 털어놨다.

특히 눈길을 끈 것은 한국 매장에서와는 사뭇 달라진 정지선의 태도였다. 평소 직원들에게 엄격하고 카리스마 넘치는 모습으로 ‘악마 보스’라는 별명을 얻었던 그는 대만 직원들에게는 나긋나긋한 목소리로 업무를 설명하며 차분하게 소통했다.

정지선은 그 이유에 대해 “여기서는 아무 말도 안 한다. 제 요리를 이해하려고 하는 사람들이니까 기다려 준다는 마음으로 가르치고 있다”며 “도망갈 수 있으니까”라고 솔직하게 말했다.

실제로 방송에서는 정지선이 현지 직원들에게 “문제없죠? 문제 있으면 내가 바꿔주겠다. 테스트해 보시라”며 세심하게 업무를 알려주는 모습이 공개됐다. 직원들 역시 정지선에 대해 “일하면서 문제가 생길 때마다 셰프님에게 물어봤다. 열정적으로 문제를 처리해 주신다. 셰프님이 너무 좋다”며 신뢰를 드러냈다.

반면 대만 매장에 파견된 한국인 직원에게는 평소와 다름없는 엄격한 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 정지선은 해당 직원에게 “맛 정리 다시 해라. 잊어버리지 마라. 안 적네?”라고 지적하며 현지 직원들과는 확연히 다른 온도 차를 보였다.

한편 정지선은 중식 셰프로 활동하며 실력을 인정받았으며, 넷플릭스 예능프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’을 통해 대중적인 인기를 얻었다. 약 1년간의 준비 끝에 대만 타이베이에 해외 첫 매장을 열며 글로벌 사업 확장에도 나섰다.

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