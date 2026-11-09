김수용, 코인으로 4300만원 벌었는데…현재 잔액 2만7000원 ‘충격’

김수용의 유튜브 채널 ‘육감 김수용’ 화면 캡처

코미디언 김수용이 코인 투자로 수천만원의 손실을 봤다고 고백했다.

지난 8일 김수용의 유튜브 채널 ‘육감 김수용’에는 ‘손절을 두려워하지 마라’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김수용은 주식과 코인 투자 경험을 주제로 이야기를 나눴다. 앞서 자신의 채널에서 주식 관련 영상이 높은 조회수를 기록한 만큼, 다시 한번 투자 이야기를 꺼낸 것. 특히 그는 직접 코인 계좌를 공개하며 그동안의 수익과 손실 내역을 설명했다.

김수용은 “코인은 나랑 안 맞는 것 같다. 2022년부터 시작했다”고 운을 뗐다. 그가 공개한 투자 성적은 해마다 큰 차이를 보였다. 2022년에는 2만원의 수익을 냈고, 2023년에는 15만2000원의 손실을 기록했다.

이후 2024년에는 무려 4300만원의 수익을 올리며 투자에 자신감을 갖게 됐다고. 김수용은 당시를 떠올리며 “나는 투자를 잘했다는 생각을 했다”고 말했다.

그러나 기쁨은 오래가지 않았다. 2025년에는 1600만원의 손실을 봤고, 2026년에도 2100만원의 마이너스를 기록했다. 2년 연속 큰 손실을 겪으며 한때 거뒀던 수익을 상당 부분 잃게 된 것이다.

자신의 투자 경험을 돌아본 김수용은 “웬만한 강심장이 아니면 들어가면 안 되는 시장이 코인 시장”이라며 투자에 신중해야 한다고 강조했다.

가장 후회되는 점으로는 손절 시기를 놓친 것을 꼽았다. 그는 “후회되는 건 손절 시기를 놓쳤다는 것”이라며 “투자가 아닌 투기를 한 거다. 투기였다. 미친 놈이었다”고 솔직하게 털어놨다.

현재 남아 있는 코인 자산도 공개했다. 김수용은 코인을 살 수 있는 금액이 2원이라고 밝히며 총 보유 자산은 약 2만7000원이라고 설명했다. 총 매수 금액 5만5000원에서 약 50% 손실을 본 상태라는 것.

다만 일부 코인은 여전히 보유하고 있다고 밝혔다. 그는 30년 뒤 상황이 궁금하다며 “살아야 될 이유가 있다. 코인이 궁금하다”고 농담 섞인 말을 덧붙여 웃음을 안겼다.

한편 김수용은 지난해 11월 경기 가평군에서 콘텐츠 촬영 중 갑자기 쓰러져 병원으로 이송된 바 있다. 당시 급성 심근경색 진단을 받고 혈관확장술 등 치료를 받았으며, 약 일주일 만에 퇴원해 많은 이들의 걱정을 샀다.

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