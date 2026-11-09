2주 만에 100만개 팔린 맥도날드 ‘빅아치’…1만2400원 값어치 할까

한국맥도날드가 지난달 22일 출시한 대형 비프버거 ‘빅아치’가 2주 만에 100만개 넘게 팔렸다. 한국맥도날드는 지난 5일 누적 판매량을 공개했다. 기존 버거로는 양이 부족하다고 느끼는 소비자를 겨냥한 제품이다.

한국맥도날드가 출시한 대형 비프버거 ‘빅아치’. 쇠고기 패티 2장과 치즈 3장 등을 넣은 제품으로, 출시 2주 만에 누적 판매량 100만개를 넘었다. 맥도날드 제공

9일 유통업계에 따르면 빅아치에는 한 장에 113g인 순쇠고기 패티 2장(226g)과 화이트 체다 치즈 3장이 들어간다. 크리스피 어니언, 생양파, 피클, 양상추, 전용 소스를 더했다. 번은 치아씨드와 참깨를 얹은 4.5인치 크기다.

전체 중량은 374g으로 빅맥(223g)보다 약 68% 무겁다. 단품 열량은 1036㎉다.

해외에서 먼저 판매된 제품이다. 2024년 포르투갈, 독일, 캐나다 등에서 시범 판매를 했고, 영국과 아일랜드에서는 정규 메뉴가 됐다. 한국은 대만에 이어 아시아에서 두 번째 출시국이다.

시식 평가에서는 쇠고기 패티와 치즈의 맛이 진하다는 반응이 나왔다. 크리스피 어니언은 부드러운 빵과 패티 사이에서 바삭한 식감을 낸다는 평가를 받았다.

아쉬운 점은 세 가지가 꼽혔다.

피클의 신맛이 강해 고기와 치즈 맛을 가린다. 먹는 동안 양상추와 양파 같은 속재료가 빠지고 소스가 샌다. 크기가 커서 한입에 먹기 어렵다.

가격은 단품 1만2400원으로 국내 맥도날드 버거 가운데 가장 높다. 일반 세트는 1만3900원이고, 점심 할인 메뉴인 맥런치를 적용하면 세트는 1만3000원이다.

고기 맛이 진한 버거를 찾는 소비자에게는 맞는 메뉴지만, 간단히 한 끼를 해결하려는 소비자에게는 양과 가격이 부담일 수 있다. 1만2400원을 내고 다시 사 먹는 소비자가 얼마나 될지는 이후 판매 추이를 봐야 알 수 있다.

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