김장훈, 국민연금 예상액 듣고 깜짝…“그렇게 많이 주냐”

SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 김장훈이 국민연금 수령 대상자가 된 사실을 확인한 가운데, 연금을 받으면 다시 기부에 나서겠다는 뜻을 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 8일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 새로운 출연자로 합류한 김장훈의 일상이 공개됐다.

이날 김장훈은 인공지능(AI)과 대화를 나누던 중 국민연금에 대한 궁금증을 드러냈다. 1963년생인 그는 자신이 벌써 국민연금을 받을 나이가 됐다는 사실에 놀라워했고, AI의 안내에 따라 국민연금공단에 직접 전화를 걸었다.

김장훈은 상담원에게 “가수 김장훈인데 국민연금을 받을 수 있는 나이더라. 1963년 8월 14일생이다”라고 밝히며 수령 자격을 문의했다.

이에 상담원은 김장훈이 연금 수령 대상에 해당한다고 안내했다. 8월생인 김장훈은 다음 달부터 연금을 받을 수 있다는 설명도 들었다.

이어 예상 수령액을 확인한 김장훈은 “한 달에? 그렇게 많이 주냐”며 놀라움을 감추지 못했다. 연금 신청 방법에 대해서는 “인터넷은 모르니 직접 방문하겠다”고 말해 웃음을 안겼다.

이후 김장훈은 자신의 작업실을 찾은 절친한 가수 이소라에게 국민연금 수령 소식을 전했다. 특히 연금을 받아 돈을 모으려던 계획을 밝히면서도 이내 기부를 다시 시작하겠다는 뜻을 내비쳐 관심을 모았다.

김장훈은 “돈을 모으려다가 다시 기부하기로 했다”고 말했다. 국민연금 수령이라는 소소한 일상 속에서도 기부를 먼저 생각하는 모습이 그의 오랜 선행을 떠올리게 했다.

한편 김장훈은 연예계 대표적인 기부천사로 꼽히는 가수다. 꾸준한 기부와 나눔 활동을 이어왔으며, 누적 기부액은 200억 원이 넘는 것으로 알려졌다.

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