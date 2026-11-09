송중기, 트레이너 자녀 품에 안고 함박웃음…두 아이 아빠의 다정함

헬스트레이너 SNS.

배우 송중기의 다정한 아빠 면모가 공개돼 눈길을 끌고 있다.

최근 제주도에서 헬스장을 운영하는 한 트레이너는 자신의 SNS에 송중기와 함께 찍은 사진을 공개하며 특별한 인연을 전했다.

공개된 사진 속 송중기는 편안한 차림으로 트레이너의 자녀를 품에 안은 채 환하게 웃고 있다. 아이 역시 송중기의 품에 자연스럽게 안겨 있어 훈훈함을 더했다. 또 다른 사진에서는 트레이너 가족과 나란히 서서 다정한 분위기를 연출했다.

트레이너는 “짧은 시간이었지만 함께 운동할 수 있어서 정말 즐거웠다”며 송중기와 함께한 시간을 돌아봤다.

특히 바쁜 촬영 일정에도 흐트러지지 않는 송중기의 자기관리에 감탄했다고 밝혔다. 그는 “새벽 늦게까지 이어진 촬영 후에도 아침 일찍 나오셔서 운동하시고, 저녁 늦게 촬영이 끝난 날에도 늦은 시간까지 운동을 거르지 않았다”고 전했다.

타지에서 생활하는 중에도 직접 장을 보고 요리해 먹는 등 스스로를 관리하는 모습도 인상적이었다고. 트레이너는 “여유롭지 않은 숙소 생활 중에도 직접 장을 보고 요리해 드시며 철저하게, 요란함 없이 덤덤하게 관리하시는 모습이 인상적이었다”며 “워크에식 최고”라고 칭찬했다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 송중기의 남다른 자녀 사랑이었다. 트레이너는 “운동 도중 아이들에게 연락이 오면 세상 스윗하게 영상통화를 하셨다”며 “센터에서 저희 아이들을 만났을 때도 너무나 다정하게 챙겨주셨다”고 밝혔다.

이어 “배우님 아이들과 저희 아이들이 영상통화로 인사도 나눴다”며 “아이들을 대하시는 모습에서 꾸밈없는 자연스러움과 따뜻함이 그대로 전해져 참 다정다감한 분이라는 걸 느꼈다”고 덧붙였다.

함께한 시간에 대한 아쉬움도 전했다. 트레이너는 “심화 트레이닝을 더 진행하지 못해 아쉽지만 함께하는 내내 유쾌하고 뜻깊은 시간이었다”며 송중기의 앞으로의 작품 활동과 가정에 건강과 행복이 가득하기를 응원했다.

한편 송중기는 2017년 배우 송혜교와 결혼했으나 2019년 이혼했다. 이후 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스와 재혼했으며, 같은 해 첫아들을 품에 안았다. 2024년에는 둘째 딸을 얻어 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

송중기는 오는 2027년 상반기 방송 예정인 KBS2 토일드라마 ‘러브클라우드’를 통해 안방극장에 복귀할 예정이다. ‘러브클라우드’는 헤어진 연인의 마음이 날씨로 보이는 관제사 강우주(송중기)의 이야기를 그린 작품으로, 송중기의 약 2년 만의 드라마 복귀작으로 관심을 모으고 있다.

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