이규한, 예비신부 솔비 향한 남다른 사랑…“분리수거도 안 시킬 것”

MBN 예능프로그램 ‘알토란’ 화면 캡처

배우 이규한이 예비신부 솔비를 향한 남다른 애정을 드러내며 결혼 후 일상을 언급했다.

지난 8일 방송된 MBN 예능프로그램 ‘알토란’에는 배우 이규한과 이모카세 김미령 셰프가 출연했다. 이날 방송은 이규한과 솔비가 결혼을 발표하기 전 녹화된 것으로, 이규한은 자신의 평소 생활 습관과 결혼에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

이날 이규한은 하루 일과를 철저하게 지키는 자신의 생활 루틴을 공개했다. 그는 아침에 일어나 양치와 이불 정리를 마친 뒤 잠옷에서 일상복으로 갈아입는다고 밝혔다. 분리수거를 하러 나갈 때는 외출복으로 다시 갈아입는다고 설명해 깔끔한 성격을 드러냈다.

특히 이규한은 평소 청소를 즐기는 남다른 취미를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 “청소하는 걸 좋아한다. 일주일에 하루는 대청소의 날로 정하고, 2~3일에 한 번은 간이 청소를 한다”며 “대청소의 날에는 아침부터 흐뭇하게 일어난다”고 말했다.

청소 도구를 구매하는 것도 취미 중 하나라고 밝힌 이규한은 로봇청소기를 구매하지 않는 이유에 대해서도 설명했다. 그는 “로봇청소기에게 내 취미를 뺏길 수 없다”며 청소에 대한 남다른 애착을 드러내 웃음을 안겼다.

이를 들은 MC 이상민은 이규한에게 “나중에 결혼했는데 아내가 청소에 무관심하면 어떨 것 같냐”고 물었다.

이에 이규한은 오히려 좋다는 반응을 보였다. 그는 “너무 좋다. 아내에게 분리수거도 안 시킬 거다. 내가 할 거다”라며 “위험한데 어떻게 아내를 내보내냐”고 말했다.

이어 “내 허락 없이 청소기를 들면 혼날 것”이라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다. 청소를 좋아하는 만큼 집안일을 직접 도맡겠다는 이규한의 말에 예비신부를 향한 배려와 애정이 엿보였다.

한편 이규한과 솔비는 지난달 결혼 소식을 발표해 화제를 모았다. 두 사람은 지난해 KBS 2TV 예능프로그램 ‘오래된 만남 추구’에 함께 출연하며 인연을 맺었으며, 이후 연인으로 발전해 부부의 연을 맺게 됐다. 두 사람은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.

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