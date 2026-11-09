중국 미인계 결국 통했나… 젠슨황 불륜 시인

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관의 첩자로 의심받는 인물과의 불륜 관계를 시인했다. 앞서 일부 외신은 미국 정보기관 소식통의 발언을 빌어 황 CEO가 중국 정보기관 국가안전부(MSS)의 스파이로 지목된 중국 기업인 앨리스 황(중국명 황러)과 연인 관계로 추정된다고 보도한 바 있다.

2025년 5월 대만 타이베이의 한 식당에서 저녁 식사를 마치고 나오는 젠슨 황과 그의 뒤를 따르는 앨리스 황. 대만 나우뉴스 영상 화면 갈무리

엔비디아 이사회는 8일(현지시간) 공식 성명을 내고 “창업자이자 CEO인 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다”고 발표했다. 이사회는 외부 독립 변호사의 자문을 받는 독립 이사 위원회가 이번 조사를 감독할 예정이며, 황 CEO도 이번 조사에 적극 협조를 약속했다고 밝혔다.

이어 “이사회는 엔비디아와 주주 이익에 있어 가장 중요한 요소인 미국의 국가 안보와 경제 안보를 최우선으로 삼고 있다”며 “조사 과정에서 입수 가능한 모든 정보를 면밀히 검토할 것”이라고 강조했다.

다만 이사회는 “국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다”며 “젠슨과 경영진을 신뢰한다”고 덧붙였다.

이에 앞서 황 CEO는 사내 구성원들에게 이메일을 보내 자신의 불륜 사실을 시인하고 사과했다고 블룸버그 통신과 온라인 매체 악시오스가 이날 전했다. 황 CEO는 이메일에서 “아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다”며 “가족과 임직원 모두에게 사과한다”고 말했다. 그는 “엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권”이라며 “여러분의 신뢰를 다시 얻기 위해 노력하겠다”고 말했다.

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